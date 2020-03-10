Карантин в Израиле по коронавирусу: до какого числа продлится в стране и что нужно знать туристам

В Израиле решили бороться с коронавирусом решительно. Все, кто прибывает на Святую Землю, должны будут пройти двухнедельный карантин. "После сложных дискуссий мы приняли решение, что любой, кто приезжает в Израиль из-за границы, обязан пройти 14-дневную изоляцию. Это было сложное решение, но оно необходимо для охраны общественного здоровья", - пишет в своем Twitter премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху.

Касается это всех – и иностранцев, и граждан Израиля. За нарушение грозит уголовная ответственность. Въезд в Израиль из ряда стран вообще закрыт: это Китай, Южная Корея, Япония, Сингапур, Таиланд, Иран, Италия, Германия, Франция, Испания, Швейцария, Австрия, Египет и еще несколько государств.

Безвизовый Израиль россияне очень любят. На Красном море сейчас пляжная погода. А скоро Пасха, когда на Святую Землю поедут и паломники... Что делать туристам, у кого уже куплены билеты? И что будет с отпускниками, которые сейчас отдыхают в Израиле? Подробности “КП” разъяснил директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник Посольства Государства Израиль Владимир Шкляр:

- Я сам вчера вечером из Израиля прилетел.

- И как там обстановка в аэропорту? Что изменилось?

- Намного меньше народу. А так все в рабочем порядке, паники нет. Я горжусь, что Израиль решился на такие меры, чтобы оградить своих граждан и туристов от вспышки коронавируса. При том, что количество заболевших еще не такое большое, как во многих странах. Лучше проиграть сражение, но выиграть войну.

- Российским отпускникам, которые сейчас находятся в Изриале, тоже придется пройти карантин?

- В данный момент в Израиле находится порядка 84 тысяч туристов во всего мира, из них около 6,5 тысяч – россияне. Туристы, которые сейчас в Израиле или въезжают туда до 12 марта, спокойно отдыхают и путешествуют по своей программе, возвращаются домой по своим билетам. Единственное, что если они плохо себя почувствуют, им надо обратиться за медицинской помощью - позвонить по телефону скорой помощи 101. Но это надо сделать в любой стране мира. Для тех, кто приезжает после 12 марта, уже другие правила.

- И что делать тем, у кого билеты на 13 марта или другие ближайшие дни?

- Скорее всего, сдавать билеты. Потому что им придется на границе доказывать, что у них есть возможность пройти 14-дневный карантин в домашних условиях, иначе въезд не разрешат. Как вы понимаете, это непросто – надо будет предоставить адрес, поручительство каких-то людей. Это смогут сделать лишь те, у кого в Израиле есть родственники, то есть речь идет об единицах. Понятно, что массовый туризм на это срок закрыт. Гостиницы не могут быть рассмотрены как место для карантина.

- Как быть нашим туристам, которые прилетели в Эйлат, а оттуда поехали на курорты Египта через пограничный пункт в Табе?

- Да, таких туристов сотни. Не только в Египте, но и в Иордании. Если на руках есть обратные билеты, надо минимум за 6 часов до рейса, не позже, появится на границе, и им дадут возможность вылететь в Россию, в трм числе и после 12 марта. Несмотря на то, что въезд в Израиль из Иордании и Египта сейчас закрыт.

- Туристический бизнес Израиля ждут огромные убытки...

- Без сомнения. Во всем мире туризм – это отрасль, которая первой получила серьезный удар от коронавируса. Государство сейчас рассматривает общенациональную программу помощи туристическому бизнесу, речь идет о создании фонда на миллиарды шекелей. Израиль будет участвовать в международной туристической выставке MITT в Москве 17 – 19 марта. Конечно, мы ждем окончания этой ситуации.

Что касается Пасхи – она в этом году приходится на 19 апреля. Распоряжение о карантине действует до 26 марта. Что будет дальше, зависит от развития истории с коронавирусом как в Израиле, так и во всем мире. Так что, если уже есть билеты на пасхальные даты, сдавать их пока рано – возможно, все уляжется и Израиль откроют. А если еще не куплены – тем более стоит подождать.

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В Израиль из России летают "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", "Уральские авиалинии", в общей сложности у них порядка 60 рейсов в неделю. Также есть рейсы и изральской компании El Al. “Уральские авиалинии” уже отменили часть своих рейсов на ближайшие две недели – из Сочи, Екатеринбурга и Минвод в Тель-Авив и из Москвы в Эйлат. Пассажирам всех рейсов в Израиль вплоть до 5 апреля “Уральские авиалинии” обещают полный возврат стоимости билета без штрафов, можно также помнять маршрут либо даты. Другие перевозчики пока не объявили о своих решениях, но наверняка пойдут по тому же сценарию.

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