Настроение - почти что крымское шесть лет назад.

Сегодня у нас случилась большая - хотя и незаметная для народа, уверенного, что все так и должно быть, - победа.

У Кашина в 2008 году был сюжет, запомнившийся мне навсегда: как он сидит в аэропорту, смотрит по телевизору на танки, входящие в Южную Осетию, и сильнейшим образом удивляется, что война началась, что не слили, не предали, ведь он-то знает настроение двора, элит, бояр, - а народ вокруг него смотрит спокойно, народ подготовлен многолетними телевизионными заклинаниями к тому, что броня крепка и танки наши быстры, и нисколько не удивлен, что жизнь пришла в соответствие с пропагандой.

Так было и в 2011 году, когда многие люди, близкие к трону, ждали продолжения медведевщины, а Путин посмотрел-посмотрел на ливийскую свободу и демократию, да и решил по-другому, чем страшно разозлил всего нашего тогдашнего коллективного Горбачева, уже готового к светлому будущему, но вовсе не удивил наш народ.

И вот сегодня опять.

Уже существовал - я в этом уверен - какой-то придворный план, чтобы организовать одни выборы, другие выборы, уговорить Путина уйти в Госсовет, в сельсовет, куда угодно, сделаться английской королевой, аятоллой, пенсионером номер один, да хоть кем, лишь бы все быстро начать менять, транзит, трансфер, неважно, как это называлось у бесконечных политологов, но смысл один и цель одна: мириться с заграницей.

То есть сдаваться.

Другого мира никто не предложит, как не предложили его в 1991 году, а с тех пор все стало еще намного сложнее и хуже.

И уже было ощущение, что коллективный Горбачев у дверей, что еще немного - и все-таки дожмут, и тогда впереди - крах.

И тут пошла выступать Терешкова.

Перестройка отменяется. Жизнь продолжается. Слава Богу.

А теперь очевидный ответ на очевидный вопрос.

Почему новые путинские полномочия на возможные будущие 6 или 12 лет - это хорошо?

Потому что у нас нет альтернативы этому плану, которая не была бы либеральной, и не толкала бы нас сдаваться.

У нас есть Путин - и есть Горбачев.

И не только тот самый, которому 89 лет, но и триста сорок восемь человек претендентов на его роль в двадцать первом веке.

Все они начальники, все миллионеры, все - амбициозные нарциссы, и все готовы сдаться во имя дружбы, мира и сотрудничества, как у них принято говорить, и заодно убить страну.

Нет уж, дорогие михаилы сергеевичи, не надо.

Давайте-ка лучше подождем, а там посмотрим, какой будет Россия, и где будете вы - как минимум в 2024, а в идеале - в 2030 или даже 2036 году.

Вдруг вас черт заберет к тому моменту?

А пока ждите, терпите и делайте вид, что вы - за, и что у вас, как и у народа, который ничем не удивлен, все по плану.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765628" frameborder="0"></iframe> Выступление Путина в Госдуме 10 марта 2020.

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