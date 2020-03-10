2020-03-10T18:43:44+03:00
Политика

Перестройка отменяется. Жизнь продолжается

Публицист Дмитрий Ольшанский - о предложенных поправках в Конституцию
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙЖурналист
Поделиться:
Комментарии: comments5
Президент России Владимир Путин. Фото Алексей Никольский / ТАССПрезидент России Владимир Путин. Фото Алексей Никольский / ТАСС
Изменить размер текста:

Настроение - почти что крымское шесть лет назад.

Сегодня у нас случилась большая - хотя и незаметная для народа, уверенного, что все так и должно быть, - победа.

У Кашина в 2008 году был сюжет, запомнившийся мне навсегда: как он сидит в аэропорту, смотрит по телевизору на танки, входящие в Южную Осетию, и сильнейшим образом удивляется, что война началась, что не слили, не предали, ведь он-то знает настроение двора, элит, бояр, - а народ вокруг него смотрит спокойно, народ подготовлен многолетними телевизионными заклинаниями к тому, что броня крепка и танки наши быстры, и нисколько не удивлен, что жизнь пришла в соответствие с пропагандой.

Так было и в 2011 году, когда многие люди, близкие к трону, ждали продолжения медведевщины, а Путин посмотрел-посмотрел на ливийскую свободу и демократию, да и решил по-другому, чем страшно разозлил всего нашего тогдашнего коллективного Горбачева, уже готового к светлому будущему, но вовсе не удивил наш народ.

И вот сегодня опять.

Уже существовал - я в этом уверен - какой-то придворный план, чтобы организовать одни выборы, другие выборы, уговорить Путина уйти в Госсовет, в сельсовет, куда угодно, сделаться английской королевой, аятоллой, пенсионером номер один, да хоть кем, лишь бы все быстро начать менять, транзит, трансфер, неважно, как это называлось у бесконечных политологов, но смысл один и цель одна: мириться с заграницей.

То есть сдаваться.

Другого мира никто не предложит, как не предложили его в 1991 году, а с тех пор все стало еще намного сложнее и хуже.

И уже было ощущение, что коллективный Горбачев у дверей, что еще немного - и все-таки дожмут, и тогда впереди - крах.

И тут пошла выступать Терешкова.

Перестройка отменяется. Жизнь продолжается. Слава Богу.

А теперь очевидный ответ на очевидный вопрос.

Почему новые путинские полномочия на возможные будущие 6 или 12 лет - это хорошо?

Потому что у нас нет альтернативы этому плану, которая не была бы либеральной, и не толкала бы нас сдаваться.

У нас есть Путин - и есть Горбачев.

И не только тот самый, которому 89 лет, но и триста сорок восемь человек претендентов на его роль в двадцать первом веке.

Все они начальники, все миллионеры, все - амбициозные нарциссы, и все готовы сдаться во имя дружбы, мира и сотрудничества, как у них принято говорить, и заодно убить страну.

Нет уж, дорогие михаилы сергеевичи, не надо.

Давайте-ка лучше подождем, а там посмотрим, какой будет Россия, и где будете вы - как минимум в 2024, а в идеале - в 2030 или даже 2036 году.

Вдруг вас черт заберет к тому моменту?

А пока ждите, терпите и делайте вид, что вы - за, и что у вас, как и у народа, который ничем не удивлен, все по плану.

Выступление Путина в Госдуме 10 марта 2020.

В ТЕМУ

Путин — о предложении Терешковой: Если граждане проголосуют и Конституционный суд решит, что это не противоречит Основному закону

Президент выступил против досрочных выборов Думы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Павел Крашенинников - о поправках в Конституцию: Запрещать госслужащим иметь собственность за рубежом нет смысла. Зато им будет не положено хранить деньги в зарубежных банках
Об этом глава Комитета Госдумы по законодательству рассказал нашему обозревателю Александру Гамову
Украинский шпион считает, что Донбасс для незалежной потерян навсегда
Станислава Асеева задержали еще в 2015 году. Под видом журналиста он собирал информацию о передислокации войск, фиксировал координаты позиций ополчения и вел проукраинскую пропаганду в интернете - пытался набрать в ДНР сторонников
Новости 24
Американский экономист предсказал России победу в нефтяной войне
Mail.ru создал проект "Лица Победы", чтобы помочь найти родственников на военных фотографиях
Посольство России: Выезд россиян из Италии не ограничивается из-за карантина
Благодаря президентскому гранту в Самарской области могут увеличить социальные выплаты ветеранам
Эксперт рассказал об уязвимых для интернет-мошенников людях
Белый дом подтвердил отказ Трампа приехать в Москву 9 мая
Эрдоган: Турция уничтожила восемь российских ЗРПК "Панцирь" в Сирии
Эксперт прокомментировал рост мировых цен на нефть
Илон Маск обеспокоен тем, что SpaceX может не успеть отправить корабль Марс в течение его жизни
Госдума одобрила поправку Терешковой о президентских сроках
Путин ответил на предложение Терешковой о снятии ограничений для дальнейшего участия в выборах
Путин: Считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков
Путин: цены на нефть и курс валют прыгают, но экономика России будет укрепляться
Путин: Не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму
Путин обсудит с депутатами поправки к Конституции
Новак считает, что цены на нефть восстановятся за несколько месяцев
Зампред ЦБ: финансовая система России устойчива к колебаниям
Досрочные выборы в Госдуму — это честно по отношению к избирателю
Американский актер Деннис Миллер стал новым ведущим RT America
Джорджио Армани пожертвовал $1,4 млн на борьбу с коронавирусом
Госдума одобрила поправку об упоминании Бога в Конституции
Курс доллара на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Курс евро на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ