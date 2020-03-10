2020-03-10T19:10:47+03:00
Спорт

Кокорин продал свои крутые машины: «Гелик» с номером «ВОР», и «Ламборджини» с номером «ХАМ»

Футболист сказал, что хочет очиститься
Константин ИВАНОВ
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Александр Кокорин после матче чемпионата России по футболу между командами "Сочи" и "Урал". Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАССАлександр Кокорин после матче чемпионата России по футболу между командами "Сочи" и "Урал". Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Известный футболист Александр Кокорин признался, что распродал свой автопарк, состоявший из очень дорогих машин. В него входили такие автомобили, как «Мерседес» за 75 млн рублей, «Лаборжини», стоимостью от полумиллиона евро, и «Порше». Судьба еще одного «Бентли» неизвестна.

«Продал сразу. Захотел очиститься. У меня были «гелик», Porsche и «ламба». В один день всё забрали», - рассказал Александр Кокорин в интервью блогеру Евгению Савину.

От чего очистится хотел футболист, неизвестно. Но возможно распродажу Кокорин устроил после выхода из тюрьмы, где он провел почти год после избиения чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Автопарк Александра Кокорина в чем то был легендарным. Звездный футболист не скрывал своего увлечения крутыми тачками, и не стеснялся фотографироваться на их фоне. Он не скрывал даже номера. Так что все знали, что роскошный «Гелик» («Mercedes Benz G 65 Mansory») стоит 75 млн рублей в ценах 2014 года. А буквы на его госномере образуют аббревиатуру «ВОР».

Мерседес Кокорина на эвакуаторе.

Мерседес Кокорина на эвакуаторе.

Еще одна легендарная машина «Ламба» («Lamborghini Aventador») стоит от 420 тыс евро. И у нее тоже интересные буквы на госномере - «ХАМ». Тот самый «Порше» Александра Кокорина тоже стал знаменитым. После того, как Александр в 2017 гонял на нем по встречке, звзедного форварда лиши прав на четыре месяца.

И только про «Bentley Continental» Александр Кокорин ничего не рассказал. Стоит такая машина ё0 млн рублей, а на номерах у нее значились буквы «КАА» - инициалы форварда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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