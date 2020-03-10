2020-03-10T19:20:31+03:00
Звезды

Свадьбу солиста Little Big сняла режиссер фильмов для взрослых

Антон Лиссов оформил отношения с питерским фотографом
Константин ГЛЫБА
Поделиться:
Участник группы Little Big Антон Лиссов.Участник группы Little Big Антон Лиссов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Пока вся страна гадает, что за песню 12 марта презентует группа Little Big в гостях у «Вечернего Урганта» (якобы именно с ней парни отправятся на «Евровидение-2020), один из солистов команды Антон Лиссов — тот, который блондин с черными губами — женился в Питере.

Похожий на лидера The Offspring в молодости Декстера Холланда музыкант оформил отношения с возлюбленной — Анжеликой Ивановой, фотографом из Питера — во Дворце бракосочетаний №1. Никаких панковских нарядов на свадьбе не было. Он — в строгом фраке, она — в роскошном белоснежном платье. Фрагменты церемонии выкладывала в сториз своего инстаграма Алина Пязок, челябинский режиссер клипов Little Big, ранее снимавшая порнофильмы.

Солист Little Big женился.

На кадрах видно, как словно от нахлынувшего счастья ноги 40-летнего Лиссова подкосились, после чего друзья быстро подхватили новоиспеченного главу семьи и начали подбрасывать на руках под крики «Ура!». Довольный лидер Little Big Илья Прусикин в этот момент стоял в сторонке и улыбался.

Жена Антона работает фотографом. Анжелика работает со звездами: снимала для глянцевых журналов бывшую жену Сергея Шнурова Матильду, доктора Андрея Курпатова, актрису Лизу Боярскую, а еще выступления Little Big.

Событие пара вместе с друзьями отправилась отмечать в один из питерских баров. На момент публикации телефон Антона Лиссова был отключен.

Little Big: трэш, рейв и эпатаж.«Скибиди, ва-па-па-па!» Если вы ещё не танцевали под эту песню, то самое время это сделать! Ведь именно ребята из Little Big будут представлять нашу страну на «Евровидении-2020»

В ТЕМУ

Группа Little Big: что известно об участнике Евровидения-2020 от России

«КП» отвечает на 5 наивных вопросов о коллективе. Мы собрали главное, что известно об участнике Евровидения-2020 от России, группе Little Big (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Группа Little Big: Досье kp.ru»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Американский экономист предсказал России победу в нефтяной войне
Mail.ru создал проект "Лица Победы", чтобы помочь найти родственников на военных фотографиях
Посольство России: Выезд россиян из Италии не ограничивается из-за карантина
Благодаря президентскому гранту в Самарской области могут увеличить социальные выплаты ветеранам
Эксперт рассказал об уязвимых для интернет-мошенников людях
Белый дом подтвердил отказ Трампа приехать в Москву 9 мая
Эрдоган: Турция уничтожила восемь российских ЗРПК "Панцирь" в Сирии
Эксперт прокомментировал рост мировых цен на нефть
Илон Маск обеспокоен тем, что SpaceX может не успеть отправить корабль Марс в течение его жизни
Госдума одобрила поправку Терешковой о президентских сроках
Путин ответил на предложение Терешковой о снятии ограничений для дальнейшего участия в выборах
Путин: Считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков
Путин: цены на нефть и курс валют прыгают, но экономика России будет укрепляться
Путин: Не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму
Путин обсудит с депутатами поправки к Конституции
Новак считает, что цены на нефть восстановятся за несколько месяцев
Зампред ЦБ: финансовая система России устойчива к колебаниям
Досрочные выборы в Госдуму — это честно по отношению к избирателю
Американский актер Деннис Миллер стал новым ведущим RT America
Джорджио Армани пожертвовал $1,4 млн на борьбу с коронавирусом
Госдума одобрила поправку об упоминании Бога в Конституции
Курс доллара на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Курс евро на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ