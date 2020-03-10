Свадьбу солиста Little Big сняла режиссер фильмов для взрослых

Пока вся страна гадает, что за песню 12 марта презентует группа Little Big в гостях у «Вечернего Урганта» (якобы именно с ней парни отправятся на «Евровидение-2020), один из солистов команды Антон Лиссов — тот, который блондин с черными губами — женился в Питере.

Похожий на лидера The Offspring в молодости Декстера Холланда музыкант оформил отношения с возлюбленной — Анжеликой Ивановой, фотографом из Питера — во Дворце бракосочетаний №1. Никаких панковских нарядов на свадьбе не было. Он — в строгом фраке, она — в роскошном белоснежном платье. Фрагменты церемонии выкладывала в сториз своего инстаграма Алина Пязок, челябинский режиссер клипов Little Big, ранее снимавшая порнофильмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765642" frameborder="0"></iframe> Солист Little Big женился.

На кадрах видно, как словно от нахлынувшего счастья ноги 40-летнего Лиссова подкосились, после чего друзья быстро подхватили новоиспеченного главу семьи и начали подбрасывать на руках под крики «Ура!». Довольный лидер Little Big Илья Прусикин в этот момент стоял в сторонке и улыбался.

Жена Антона работает фотографом. Анжелика работает со звездами: снимала для глянцевых журналов бывшую жену Сергея Шнурова Матильду, доктора Андрея Курпатова, актрису Лизу Боярскую, а еще выступления Little Big.

Событие пара вместе с друзьями отправилась отмечать в один из питерских баров. На момент публикации телефон Антона Лиссова был отключен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764292" frameborder="0"></iframe> Little Big: трэш, рейв и эпатаж.«Скибиди, ва-па-па-па!» Если вы ещё не танцевали под эту песню, то самое время это сделать! Ведь именно ребята из Little Big будут представлять нашу страну на «Евровидении-2020»

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