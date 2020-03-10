2020-03-10T19:17:48+03:00
В мире

Трамп не приедет на Парад Победы

Президента США не будет в Москве 9 мая
Алексей ОСИПОВ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Белый дом проинформировал российскую сторону о том, что Дональд Трамп не сможет побывать в Москве 9 мая, в день, когда в российской столице состоится традиционный Парад Победы. Причин этому не приводится. То, что Трамп не приедет в Россию, подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Но при этом в Вашингтоне заверили, что американская делегация будет представлена «на высоком уровне».

В числе уже подтвердивших свое участие в торжествах по случаю 75-летия Великой Победы – главы Франции, Белоруссии, Чехии, Болгарии и других стран. Приглашения были направлены всем руководителям государств-союзников в годы Второй мировой войны.

Президенты США дважды были почетными гостями Парадов: 9 мая 1995 года, правда не на Красной площади, а на Кутузовском проспекте у Парка Победы был Билл Клинтон, а в 2005 году – Джордж Буш-младший, уже на главной площади столицы, который по возвращению поделился впечатлениями со СМИ. «Я помню, как еще ребенком смотрел по телевизору эти ракетные парады на Красной площади. А тут вдруг я сам сижу на Красной площади как президент Соединенных Штатов и воздаю должное тем людям, которые погибли, чтобы победить нацизм. Поразительное событие», - рассказывал Буш.

На этот раз чиновники президентской администрации, скорее всего, решили перестраховаться, и не будоражить мнения, как общественности, так и политических противников Трампа, которые могли бы использовать его визит в Москву, обвинив в очередной раз 45-го президента США в тайных и тесных связях с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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