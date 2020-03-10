Трамп не поедет на Парад Победы в Москву

10 Март 2020 2020-03-10T13:43:35+03:00

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Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп не приедет на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится 9 мая в Москве. Об этом в понедельник, 10 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"По дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент [США] не приедет", - сказал представитель Кремля.

Будут ли американцы присутствовать на праздничных мероприятиях, и на каком уровне они будут представлены, пока неизвестно.

Сайт kp.ru писал, что сам Трамп заявлял о желании посетить Москву, но сомневался в том, появится ли у него время для этого. Дело в том, что в мае в США во всю будет идти предвыборная кампания.

А вот президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые принял приглашение на такое мероприятие. Раньше он не праздновал День Победы в Москве, поскольку некому было принимать парад в Минске.

ИСТОЧНИК KP.RU