Вместо рукопожатия - жест Дзюбы и пионерский салют!

Пока ученые ищут лекарство от коронавируса, перед рядовыми гражданами во весь рост открылась другая животрепещущая проблема. Неожиданно выяснилось, что традиционные формы приветствия друг-друга - рукопожатия, объятия и даже знаменитый тройной брежневский поцелуй - являются идеальным способом передачи новой инфекции.

На основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) отменил традиционные рукопожатия футболистов перед матчами еврокубков. На такой же шаг решилась Английская футбольная Премьер-лига. К ниспровержению основ подключились и политики: например, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер из-за коронавируса отказался пожать руку канцлеру Ангеле Меркель…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764063" frameborder="0"></iframe> «Я вам руки не подам»: Меркель, министр внутренних дел Германии Зеехофер и недремлющий коронавирус.

Новые веяния активно пошли в народ. Но возникла серьезная морально-гигиеническая диллема: как защитить себя от коронавируса, но при этом не прослыть хамом и грубияном? Чем заменить рукопожатия и другие контактные виды проявления вежливости и радушия? К решению этого вопроса в разных странах мира подошли творчески и с огоньком.

Правительство Канады в официальных рекомендациях в связи с эпидемией COVID-19 предложило здороваться, касаясь друг-друга согнутым локтем. Сборная Англии по крикету отказалась от традиционных рукопожатий в пользу легких ударов кулаками по кулаку соперника. В Китае придумали экзотический способ приветствия - постукивать товарища ногой по ботинкам...

Как постричь клиента во время коронавируса .

Но есть опасения, что эти выдуманные на скорую руку правила хорошего тона плохо приживутся. Как тут не вспомнить о славных, но, к сожалению, подзабытых традициях приветствия. Например, как красиво и органично смотрится русский поясной поклон! Попробуйте отвесить такой поклон симпатичной девушке и вы, во-первых, увидите какое впечатление это на нее произведет. А во вторых, сможете поближе разглядеть ее ножки. При встрече с начальником не грех сопроводить поклон ломанием шапки. Не исключено, что новый русский барин повысит по службе (в назидание гордецам) или хотя бы даст на водку.

Женщинам рекомендуется освоить технику реверанса. Его, конечно, сложновато будет исполнить в переполненном лифте. Кроме того, могут возникнуть трудности практического характера: как придерживать пышную юбку, если вы пришли в лосинах? Но, ради здоровья чего только не сделаешь. Тем же, кто ищет чего-то более современного, можно предложить использовать в качестве приветствия пионерский салют. Ну, а если вы опасаетесь, что вас начнут дразнить «Зюгановым», репетируйте жест Дзюбы, которым он сопровождает забитые голы - одной рукой нападающий отдает воинскую честь, другой прикрывает макушку, поскольку «к пустой голове руку не прикладывают».

Правда в Москве использовать жест игрока питерского «Зенита» несколько рискованно - фанаты столичных «фирм» могут воспринять, как троллинг. Но идеальных решений, как говорится, не бывает. От лица «Комсомолки» мы обязуемся провести эксперимент по переходу на новые формы приветствия и о его итогах расскажем читателям.