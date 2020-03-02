«Вам руки не подам»: немецкий министр побоялся пожать руку Меркель из-за коронавируса
Министр внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером отказался пожать руку немецкому канцлеру Ангеле Меркель из-за быстро растущей вспышкой коронавируса в стране.
В понедельник, 2 марта, на встрече по вопросам миграционной политики Меркель подала руку Зеехофер, однако министр развел руками, после чего глава немецкого правительства также развела руками и оба рассмеялись.
Я вам руки не подам : Меркель, министр внутренних дел Германии Зеехофер и недремлющий коронавирус.
Ранее глава внутренних дел Германии заявил, что перестал предлагать рукопожатия из-за вспышки коронавируса. Однако стоит отметить наличие политических противоречий между Меркель и Зеехофером.
Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Германии быстро растет и в понедельник, 2 марта, составило 150. Более половины случаев заболевания, 86, приходится на западный регион земли Северный Рейн-Вестфалия, самый густонаселенный штат Германии, где собираются закрыть несколько школ и детских садов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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