«Вам руки не подам»: немецкий министр побоялся пожать руку Меркель из-за коронавируса

2 Март 2020 2020-03-02T17:01:17+03:00

Число подтвержденных случаев заболевания китайской пневмонией в Германии возросло до 150 [видео]

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Министр внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером отказался пожать руку немецкому канцлеру Ангеле Меркель из-за быстро растущей вспышкой коронавируса в стране.

В понедельник, 2 марта, на встрече по вопросам миграционной политики Меркель подала руку Зеехофер, однако министр развел руками, после чего глава немецкого правительства также развела руками и оба рассмеялись.

Я вам руки не подам : Меркель, министр внутренних дел Германии Зеехофер и недремлющий коронавирус.

Ранее глава внутренних дел Германии заявил, что перестал предлагать рукопожатия из-за вспышки коронавируса. Однако стоит отметить наличие политических противоречий между Меркель и Зеехофером.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Германии быстро растет и в понедельник, 2 марта, составило 150. Более половины случаев заболевания, 86, приходится на западный регион земли Северный Рейн-Вестфалия, самый густонаселенный штат Германии, где собираются закрыть несколько школ и детских садов.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

ИСТОЧНИК KP.RU