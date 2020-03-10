2020-03-10T20:04:00+03:00
Общество

Не останутся ли верующие без благодатного огня из-за коронавируса в Израиле

В Фонде Андрея Первозванного заявили, что «прорабатывают разные варианты доставки»
Александра КУЧУК
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Прихожане во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя.Прихожане во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Израиле в связи с распространением коронавируса введен двухнедельный карантин для всех прибывающих в эту страну. Так что туристические поездки на землю обетованную в ближайшее время - под вопросом. В том числе, православные туры, популярные среди россиян.

Каждый год на Пасху в Иерусалим приезжают тысячи паломников со всего мира: на схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня. Сама церемония проходит накануне Великой Пасхи. В этом году она празднуется в воскресенье, 19 апреля.

Традиционно организатором доставки Благодатного огня из Иерусалима в Россию выступает Фонд Андрея Первозванного.

«Мы с уважением относится ко всем решениям, принимаемым руководством Государства Израиль в связи с чрезвычайной ситуацией международного значения - распространением в мире опасной инфекции», - заявили в Фонде Андрея Первозванного. - «Безусловно, забота о здоровье людей – это приоритет государственной политики и России, и Израиля, и других государств.

Пасхальные службы на Святой Земле будут проводиться как и в предыдущие столетия, вне зависимости от количества прибывших паломников.

Фонд Андрея Первозванного в рабочем режиме совместно с ответственными органами Государства Израиль, МИД России, священноначалием Русской Православной Церкви, Иерусалимского Патриархата, Армянским Патриархом Иерусалима прорабатывает различные возможные сценарии реализации программы Фонда Андрея Первозванного «Просите мира Иерусалиму» и принесения Благодатного огня в Москву».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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