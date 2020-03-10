2020-03-10T19:58:40+03:00
Политика

Шойгу ответил на телефонный звонок турецкого коллеги

Министры обсудили вопросы по стабилизации в идлибской зоне
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Сергей ШойгуСергей ШойгуФото: Минобороны РФ
Изменить размер текста:

Во вторник, по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны России Сергея Шойгу с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

- Были обсуждены вопросы, связанные с реализацией дополнительного протокола к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации «Идлиб» (принят в Москве 5 марта 2020 г.), - сообщили в военном ведомстве подробности разговора министров.

Ранее, 22 февраля Сергей Шойгу уже говорил с Хулуси Акаром. Тогда, после телефонного разговора президентов России и Турции, министры говорили о "стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации в Сирии".

Напомним, ситуация в идлибской зоне деэскалации в Сирии обострилась в конце января, когда в ответ на нарушения боевиками перемирия сирийские войска были вынуждены перейти в контрнаступление, в результате чего была освобождена значительная территория провинций Алеппо и Идлиб. Бандиты предприняли попытку реванша, при этом в их рядах оказались турецкие военнослужащие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Председатель Европарламента отправил себя на карантин
Новак 12 марта встретится с руководителями нефтяных компаний
В Минфине объяснили, что случится с бюджетом России после снижения цен на нефть
Американский экономист предсказал России победу в нефтяной войне
Mail.ru создал проект "Лица Победы", чтобы помочь найти родственников на военных фотографиях
Посольство России: Выезд россиян из Италии не ограничивается из-за карантина
Благодаря президентскому гранту в Самарской области могут увеличить социальные выплаты ветеранам
Эксперт рассказал об уязвимых для интернет-мошенников людях
Белый дом подтвердил отказ Трампа приехать в Москву 9 мая
Эрдоган: Турция уничтожила восемь российских ЗРПК "Панцирь" в Сирии
Эксперт прокомментировал рост мировых цен на нефть
Илон Маск обеспокоен тем, что SpaceX может не успеть отправить корабль Марс в течение его жизни
Госдума одобрила поправку Терешковой о президентских сроках
Путин ответил на предложение Терешковой о снятии ограничений для дальнейшего участия в выборах
Путин: Считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков
Путин: цены на нефть и курс валют прыгают, но экономика России будет укрепляться
Путин: Не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму
Путин обсудит с депутатами поправки к Конституции
Новак считает, что цены на нефть восстановятся за несколько месяцев
Зампред ЦБ: финансовая система России устойчива к колебаниям
Досрочные выборы в Госдуму — это честно по отношению к избирателю
Американский актер Деннис Миллер стал новым ведущим RT America
Джорджио Армани пожертвовал $1,4 млн на борьбу с коронавирусом
Госдума одобрила поправку об упоминании Бога в Конституции
Курс доллара на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ
Курс евро на 11 марта 2020: официальные данные ЦБ РФ