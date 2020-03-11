Звезды укатили в марте в отпуск: Барановская с детьми на Байкале, Бородина веселится во Франции, а Кудрявцева и Нюша на пляже в ОАЭ

В январе звезды уже побывали на мини-каникулах. А в марте опять укатили передохнуть, прибавив праздничные дни к мини-отпуску. Одни звезды отменяют заграничный отдых. Актриса Светлана Иванова отказалась от поездки с детьми в Израиль из-за коронавируса. Телеведущая и певица Ольга Бузова отменила путешествие с любимым мужчиной в Париж – она не может оставаться на двухнедельном карантине после поездки во Францию из-за плотного рабочего графика. Другие – едут заграницу. Третьи предпочитают отдых в России.

Юлия Барановская с детьми впервые на Байкале. Телеведущая с сыновьями Артемом и Арсением и дочкой Яной на неделю улетела из Москвы в ледовую сказку. Юлия восхищается чистым льдом: «Байкал - абсолютно точно место силы. Счастлива быть здесь!» Тур Барановская не покупала – план путешествия придумала сама. Поселилась семья в Снежном отеле – домики стилизованы под юрты, но это современные жилища из теплых стройматериалов. Сутки на одного взрослого здесь – 7 тыс. руб. Экскурсии, фотосессии, катания и новые знакомства с туристами – Барановская еще не уехала, но уже планирует на следующий год прилететь сюда из Москвы с друзьями.

Регина Тодоренко отдыхает в Санкт-ПетербургеФото: instagram.com

С экскурсией и фотосессией на озере побывала и певица Елена Темникова. Днем температура воздуха на Байкале сейчас прогревается до минус трех, а ночью здесь минус десять. Телеведущая Регина Тодоренко передохнула тоже на родине. «Муж увез в Питер!» - счастлива Регина Тодоренко. Главной целью Регины и ее супруга Влада Топалова был Эрмитаж – там они провели полдня. Были в их прогулочном плане еще парочка экскурсий, кафе и множество прогулок на свежем воздухе.

Екатерина Стриженова провела праздничные выходные с мужем в Крыму. Это путешествие - подарок супруга Александра на 8 марта. В Севастополе было плюс двадцать, Стриженовы отправились на прогулку на яхте, было много экскурсий и обедов в ресторанах. Екатерина не выдержала и сорвалась: нарушила диету, отведав и печеное, и жареное, и сладкое.

Лера Кудрявцева увезла маму в отпуск в ДубайФото: instagram.com

Лера Кудрявцева увезла маму в отпуск в Дубай, здесь жара, можно купаться в море и греться на солнце. Кудрявцева сводила маму на шоу «La Perle by Dragone» - многие говорят, что это представление зрелищнее, чем у цирка дю Солей. Женщины ужинают с друзьями, а весь день отдыхают на пляже, прячась под навесами от солнца. Лера недавно перенесла пластическую операцию (ей удалили грудные импланты), поэтому ей нельзя находиться на активном солнце. Здесь же, в ОАЭ купается в море Нюша с мужем. Они прилетели в Дубай на фестиваль, поэтому совмещают приятное с полезным.

Нюша с мужем отправилась в ДубаиФото: instagram.com

Ведущие «Дома-2» Ксения Бородина и Ольга Орлова улетели во Францию. Полетели отмечать день рождения Бородиной во французские Альпы. Компания в Куршевеле собралась большая – Бородина с мужем, Орлова с любимым мужчиной, экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь с мужем. Компания развлекается – все-таки день рождения отмечали. Успевают и на лыжах покататься. Недельный отдых на семье из двух человек обойдется здесь в миллион рублей.