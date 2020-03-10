2020-03-10T20:50:23+03:00
Звезды

"Что с лицом?": поклонники перестали узнавать изменившуюся Бузову

Поющая ведущая радостно сообщила, что выспалась и отдохнула на славу
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга БузоваОльга БузоваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За жизнью Ольги Бузовой в соцсетях следят более 19 миллионов подписчиков. Поклонники оставляют тысячи комментариев под каждым фото и видео поющей ведущей. Очень часто артистка становится объектом критики со стороны хейтеров. Так, после одной из атак она даже на два месяца закрыла свой Инстаграм. Но на днях снова открыла страничку. И разместила пикантный снимок, который вызвал неоднозначную реакцию публики.

Ольга Бузова обычно публикует фотографии, как говорится, при полном макияже. Однако на днях певица решила показать свою натуральную красоту. Девушка опубликовала фото с гастролей в Курске. Артистка предстала в одном полотенце. Вероятно, она собралась принять ванну, но не удержалась и снялась для поклонников.

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Пусть утро всегда будет таким
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Вот только подписчики свою любимицу не узнали. Одни решил, что перед ними Лера Кудрявцева, другие стали спрашивать у Бузовой имя девушки в полотенце, а третьи и вовсе разразились гневной отповедью в адрес звезды. Поклонники обратили внимание на лицо Ольги.

"Вот зачем столько ретуши? ", "Что-то не похожа на себя", "Что-то опухла Оля", "Что с лицом?", "Опухшая вся", "Ой, как много фотошопа!", "Сама на себя не похожа", "Это Бузова?", - пишут фанаты.

Знаменитость по традиции никак не отреагировала на нападки. Напротив, она разместила еще один снимок, на котором предстала в маске и пожаловалась, что оплатила жениху Давиду Манукяну романтическую поездку в Париж. Но коронавирус вмешался в ее планы.

"Решила сделать любимому сюрприз и полететь с ним в Париж на финальное шоу поп-королевы и одной из моих самых любимых певиц Мадонны. Освободила 10 и 11 марта в своем графике, забронировала отель, приобрела билеты на самолет, организовала проход на шоу Мадонны и даже забронировала ресторан с видом на святящуюся вечером Эйфелеву башню. Но моей мечте не суждено было сбыться", - посетовала красавица.

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Не всегда суждено сбыться тому, что мы задумали
345087 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Франция попала в список нежелательных стран для посещения. "Роспотребнадзор просит граждан оставаться на карантине аж 14 дней. Я такого позволить себе никак не могла из-за гастролей. Поэтому я приняла решение отменить эту поездку", - резюмировала звезда.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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