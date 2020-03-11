2020-03-11T00:58:49+03:00
В мире

Взаимопроникновение культур: украинки расписались на фреске Рафаэля в Ватикане

А их соотечественники вместо того, чтобы осудить вандализм, занялись поисками «происков москалей»
Дмитрий СТЕШИН
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Фреска с «автографом современников» называется «Афинская школа» и считается величайшим творением той эпохиФреска с «автографом современников» называется «Афинская школа» и считается величайшим творением той эпохи
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Для установления родины вандалов не пришлось привлекать экспертов-криминалистов. Надпись на фреске Рафаэля Санти гласила: «Лена, Тамара, Винница». А впервые видео с посланием из Винницы появилось в соцсетях в группе «Моя Италия», спровоцировав скандал.

Украинки расписались на фреске Рафаэля в Ватикане

Украинки расписались на фреске Рафаэля в Ватикане

Рафаэль Санти расписывал фресками кабинет папы в 1509-1511 годах. Фреска с «автографом современников» называется «Афинская школа» и считается величайшим творением той эпохи. На ней изображены первые философы и ученые человечества: Пифагор, Сократ, Диоген, Евклид, Аристотель и Платон. Всего фресок четыре: «Афинская школа», «Диспут», «Парнас» и «Мудрость, умеренность и сила».

Мотив современников, расписавшихся на фреске» непонятен, возможно, это просто последователи винницкого филиала «афинской школы» не смогли совладать с эмоциональным катарсисом. Ради справедливости, там есть росписи и других туристов. Но только братья-украинцы, вместо того чтобы осудить вандализм, занялись поисками «происков москалей» и определением степени украинства у Лены и Тамары. В трех первых комментариях подряд:

Теперь понятны истоки трагедии с карантинными украинцами из Китая. У санатория в Новых Санжарах их автобусы забросали камнями, потому что этих людей выписали из сограждан и не было к ним никакой жалости. Такая пластичность совести.

На месте «папской жандармерии Ватикана», я бы посмотрел электронные билеты за минувший год по сочетанию имен Елена-Тамара. Или запросил бы посольство Италии на Украине. В 21 веке – дело пяти минут. Потом вежливо попросить государство, выбравшее европейский шлях, оплатить издержки культурного обмена – реставрацию. Из своего бюджета или взыскав их «с Лены, Тамары, Винница». Платон бы одобрил:

«Когда кто-то совершил акт беззакония (не важно — серьезное или обыденное), то применяемый к нему закон должен совмещать в себе назидание и принуждение. В результате, либо преступник в будущем никогда не совершит преступления по своей воле, либо будет совершать их гораздо реже. Вдобавок, он заплатит компенсацию потерпевшему за причиненный ущерб».

ИСТОЧНИК KP.RU

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