«Спасибо маленькому герою»: Кто вошел в жюри конкурса к 75-летию Победы

«Спасибо маленькому герою» - так называется Всероссийский творческий конкурс, посвященный 75-летию Великой Победы. Конкурс проводится фондом Оксаны Федоровой "Спешите делать добро!", а также - Почтой России, Музеем Победы, Российской государственной детской библиотека и Национальная родительская ассоциация!

Его задача - познакомить современных российских школьников с подвигами их сверстников в годы Великой Отечественной войны.

Ведь та страшная война затронула буквально каждого, каждую семью. Лишила детства миллионы советских ребят. Они без устали трудились в тылу, помогали партизанам и даже сражались на фронтах плачем к плечу с солдатами.

Основой конкурса стала книга-трилогия «Маленькие герои большой войны». Ее автор - ветеран, доктор исторических наук, член Союза писателей России Аркадий Васильевич Никоноров собрал факты героизма более чем 400 детей и подростков. Всего же, со архивным данным, в войне принимали участие свыше 400 тысяч юных защитников Отечества. Только пионеров было награждено орденами и медалями за проявленные мужество и героизм свыше 35 тысяч.

На конкурс пришло уже больше 2 тысяч работ

В ходе конкурса современные школьники со всей России читают истории своих сверстников, узнают новые страницы Великой Отечественной. А потом - рассказывают о них в своих творческих произведениях.

Оценивать присланные работы предстоит профессиональному жюри. Накануне был объявлен его состав. В Жюри конкурса вошли общественные деятели, артисты, представители культуры и искусства. Среди них - Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия», Александр Школьник, директор Музея Победы на Поклонной горе, Дмитрий Адушев, директор макрорегиона Москва АО Почты России, Дмитрий Дибров, журналист, режиссер, телеведущий, Александр Олешко, заслуженный артист России, актер театра и кино, Айдар Ахметов, народный артист Республики Татарстан, директор КМТИ им. Г.П. Вишневской и МГХУ им. Л. М. Лавровского, Регина Мянник, актриса, попечитель БФ «Спешите делать добро!», Аркадий Васильевич Никоноров, ветеран, доктор исторических наук, автор-составитель книги-трилогии «Маленькие герои большой войны, Елена Аксенова, председатель наблюдательного совета Межрегиональной общественной организации «Русское единство» (Республика Крым), Мария Веденяпина, директор Российской государственной детской библиотеки, заслуженный работник культуры РФ, член Совета при Президенте РФ по русскому языку, Анжела Лебедева, исполнительный директор Ассоциации «Растим читателя», член Международного совета по детской книге (IBBY), Александр Саушин, член Союза художников СССР, лауреат премии ТЭФИ, художник-постановщик церемоний открытия и закрытия Олимпийский Игр 1980 года в Москве.

Жюри конкурса

- Имена и подвиги маленьких героев сегодня незаслуженно забыты, и наша общая задача рассказать подрастающему поколению о том вкладе в Победу, который внесли их сверстники, не побоявшиеся вступить в бой с врагом, отстоявшие наравне со взрослыми свою Родину! - говорит основатель Фонда, председатель Жюри конкурса, Мисс Вселенная Оксана Федорова.

ВАЖНО

25 февраля 2020 года стартовал прием заявок на конкурс этого года. Уже подано более 2 тысяч работ со всей России.

Номинации конкурса

Возрастные группы 7-10, 11-13, 14-17 лет:

«Рисунок»,

«Литературная работа. Проза»,

«Литературное творчество. Поэзия»

Возрастная категория 7-17 лет:

«Видеорепортаж» - как индивидуальные, так и групповые работы

Возрастная категория 10-17 лет:

«Фотоколлаж» - индивидуальная или групповая работа на основании фотоматериалов, объединенных единым логическим замыслом

Прислать работу и подробнее прочитать об условиях конкурса можно на сайте www.detigeroi.ru.

Работы принимаются до 31 марта 2020 года. Список победителей будет объявлен 15 апреля, торжественная церемония награждения пройдет 25 апреля в Музее Победы на Поклонной горе.