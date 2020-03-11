Футбольные клубы приостановили продажу билетов. Хоккейные думают, что делать с плей-офф

Заперт на проведение массовых мероприятий прежде всего относится к спортивным соревнованиям, ведь большинство арен вмещает более 5 тысяч человек. А в наших игровых видах сейчас горячие деньки.

Чемпионат России по футболу выходит на финишную прямую и в Москве в ближайшие недели должны состояться несколько супер-матчей. Прежде всего это битва двух столиц ЦСКА - «Зенит» и московское дерби «Динамо» - ЦСКА. В среду утром армейцы уже уже приостановили продажу билетов на свой ближайший домашний матч с «Уфой» и «Зенитом».

В хоккее не менее напряженная ситуация — сразу три московские команды — ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» - сейчас бьются в плей-офф Кубка Гагарина. При этом армейцы, которые уже прошли в четвертьфинала, уже приостановили продажу билетов на следующий раунд плей-офф. А вот «Динамо» и «Спартак», которые продолжают биться между собой в первом раунде, попали в непростое положение.

В четверг должен состоятся шестой матч серии (счет в серии четырех побед 3:2 в пользу бело-голубых), и все билеты на «ЦСКА Арену» проданы. А вмещает она 12 тысяч человек! Та же ситуация и с динамовской «ВТБ Ареной», где может состоятся седьмой матч серии. Что делать?Спартаковцы еще во вторник на своем сайте предложили приходить на матч в красно-белых масках. Но теперь таким флеш-мобом уже не отделаешься. Утром в среду уже стоял вопрос — закрывать ли трибуны полностью для болельщиков, или можно пустить 4 999 зрителей?

Но самый напряженный график у баскетбольного ЦСКА, который до конца марта должен провести 5 встреч, - три в Евролиге и два в Единой лиге ВТБ.

Футбол

Дата Турнир Матч Стадион

15 марта РПЛ ЦСКА — Уфа ВЭБ Арена

21 марта РПЛ Локомотив — Оренбург РЖД Арена

22 марта РПЛ ЦСКА — Зенит ВЭБ Арена

05 апреля* РПЛ Динамо — ЦСКА ВТБ Арена

05 апреля* РПЛ Спартак — Уфа Открытие Арена

*Точная дата неизвестна

Хоккей

12 марта КХЛ Спартак — Динамо ЦСКА Арена

14 марта КХЛ Динамо — Спартак ВТБ Арена

17-30 марта КХЛ серия с участием ЦСКА ЦСКА Арена

17-30 марта КХЛ серия с участием «Динамо»/»Спартака» ВТБ Арена/ЦСКА Арена

Баскетбол

12 марта Евролига ЦСКА — Альба Мегаспорт

16 марта Единая лига ВТБ ЦСКА — Химки УСК ЦСКА*

19 марта Евролига ЦСКА — Виллербан Мегаспорт

24 марта Евролига ЦСКА — Маккаби Мегаспорт

30 марта Единая лига ВТБЦ СКА — Зелена Гура УСК ЦСКА

- вмещает 4 500

Волейбол

15 марта ЧР (Ж) Динамо М — Динамо-Казань ДС «Динамо»*

21 марта ЧР (М) Динамо М — Газпром-Югра ДС «Динамо»

- вмещает около 5 тысяч

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