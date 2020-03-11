Китайский коронавирус в мире, последние новости на 11 марта 2020 года: Поднебесная почти победила болезнь и закрывает больницы
Удивительные новости приходят из Китая. Страны, где впервые обнаружили коронавирус.Власти заявляют, что в специальновозведенных больницах излечилось больше 60 тысяч человек. Это около 76% от общего числа заболевших.
Ситуация стабилизировалась настолько, что Председатель КНР Си Цзиньпин накануне посетил Ухань. Город, откуда болезнь распространилась сначала по всему Китаю, а затем и по всему миру.
Руководитель страны ходил по городу и приветствовал людей, которые встречали его со своих балконов. Он даже зашел в больницу, чтобы пообщаться с зараженными. Правда по видеосвязи и из коридора. Кульминацией визита стала речь Си Цзиньпина в которой он сообщил, что "битва [с коронавирусом] продолжается, но победа близка".
Слова китайского лидера может подтвердить тот факт, что в стране закрылись все 14 временных больницы. Напомним, их в рекордные сроки построили для изоляции людей с симптомами новой болезни. На данный момент в Китае диагноз "коронавирус" стоит у 16 тысяч человек.
Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Ухань, город-источник коронавируса.
Тем временем в Европе вирус только набирает силу. В Италии приняты новые жесткие меры, страна в изоляции. Под угрозой срыва чемпионат Европы по футболу. Он, напомним, должен пройти в 12 городах континента. Федерации футбола нескольких стран обратились в УЕФА с предложением сдвинуть Евро-2020 на год.
В Ухане за 10 дней построили больницу на 1000 мест.В китайской провинции Хубэй завершилось строительство одной из двух временных больниц для размещения пациентов, зараженных новым типом коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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