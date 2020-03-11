Цены на электронику поднимутся не раньше лета
В памятный кризис 2014 года при резком падении рубля многие рванули чуть ли не на последние деньги скупать бытовую технику и электронику. Ожидания были, что все это немедленно резко подорожает, а что-то и вообще исчезнет с прилавков. Где-то через полгода закупленные впрок телевизоры и стиральные машины стали появляться на «Авито» по бросовым ценам...
Нынче нас опять пугают прогнозами о грядущем росте цен на электронику из-за изменения курсов. Надо ли прямо сейчас бежать в магазин?
- Снижение курса рубля, безусловно, повлияет на стоимость импортных товаров, но этот процесс будет постепенным, - считает член Партии Роста, президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев.
Сейчас производители и импортеры анализируют информацию и ждут, на каком уровне стабилизируется рубль.
- Но следует понимать, что если курс рубля изменится на 10%, это не значит, что цены автоматически вырастут на 10%, - отмечает Алексеев. - На рынке бытовой техники и электроники конкуренция достаточно высока, и, как бы кому-то не хотелось поднять цены, это мгновенно приведет к потере доли рынка - так что никакого автоматического повышения не будет.
Как поясняет эксперт, условно год можно разбить на три цикла поставок. Первый - зимне-весенний сезон. Основные закупки по нему уже сделаны, расчеты проведены, а потому и цены в ближайшие весенние месяцы вряд ли сильно изменятся. Возможно, будет меньше акций и распродаж.
Россиян опять пугают прогнозами о грядущем росте цен на электронику из-за изменения курсов. Надо ли прямо сейчас бежать в магазин?Фото: Олег УКЛАДОВ
Второй - конец лета – начало осени. В эту волну поставок цены у многих поставщиков уже будут новыми, более высокими. Что, естественно, станет заметно и в магазинах. Но останется еще и много товаров по старым ценам.
Третий - зима - новогодние продажи. Вот к этой волне поставок будут пересмотрены уже почти все цены. Но не стоит ожидать точного повторения схемы «рост цен = изменение курса». Часть затрат может быть покрыта продавцами и производителями, а часть - компенсирована за счет технологий. Возможно, международные новинки будут попадать на наш рынок с некоторой задержкой — когда их можно будет предложить уже по менее пугающим ценам.
- Что касается товарных запасов, то у ведущих сетей они есть, и в ближайшее время резкого скачка розничных цен точно не произойдет, - считает Дмитрий Алексеев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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