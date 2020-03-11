Совет Федерации проголосовал за поправки в Конституцию

11 марта в верхней палате парламента состоялось голосование по проекту закона о поправках в Конституцию России. Помимо прочих изменений в основной закон, а их внесено около 200, с предложением снять ограничения по президентским срокам, выступила Госдума. Конкретно - депутат Валентина Терешкова. К заседанию в Совете Федерации поправка уже была внесена в текст законопроекта.

Помимо членов Совфеда, а их 11 марта на рабочем месте было 161 человек, на заседании присутствовали генпрокурор Игорь Краснов, омбудсмен Татьяна Москалькова, глава Общественной палаты Лидия Михеева, председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев. В итоге 160 сенаторов проголосовали «за», а один - «против». Большинством голосов поправки были поддержаны Совфедом.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает во время рассмотрения проекта закона РФ о поправке к Конституции РФ на пленарном заседании Совета Федерации РФ. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сразу же следом за этим прошло третье чтение законопроекта в Государственной думе. Депутаты поддержали поправки в Конституцию единогласно. Голосов против не было, но были воздержавшиеся - 43 человека. Председатель Госдумы Вячеслав Володин перед голосованием напомнил, что в документе речь идет о социальных гарантиях людей — ежегодной индексации пенсии и социальных выплат, защите института брака, культурных ценностей и прочих важных вещах.

«Те, кто не голосует, должны понимать, что люди потом с карандашом пройдутся и посмотрят фамилии тех, кто не поддержал эти и другие нормы», - предупредил Володин.

Дальше по регламенту текст новой Конституции рассмотрят в региональных органах власти, после чего он ляжет на стол президенту. На 22 апреля назначено Всероссийское голосование, на котором все жители страны смогут высказать свое мнение.

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