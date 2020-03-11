2020-03-11T12:12:27+03:00
Политика

383 депутата проголосовали за поправки в Конституцию

Нижняя палата российского парламента в третьем чтении приняла президентский проект о поправке в главный закон страны
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Нижняя палата российского парламента в третьем чтении приняла президентский проект о поправке в главный закон страны. Фото: Антон Новодережкин/ТАССНижняя палата российского парламента в третьем чтении приняла президентский проект о поправке в главный закон страны. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Изменить размер текста:

На Охотном ряду при финальном обсуждении предложенного главою государства законопроекта о поправках в Конституцию страны обнаружилось 43 воздержавшихся. Ожидаемо.

«За» проголосовали 383 народных избранника. Тоже не удивительно.

Против не высказался никто. Не сенсация.

20 поправок внесли либерал-демократы. Большая их часть была учтена - и ЛДПР сказало свое «да».

Коммунисты предложили от лица своего лидера собственные 15 поправок в главный закон. Причем, выслушав выступление президента в нижней палате парламента, коммунисты, в частности, заявили что «президент понял ситуацию и досрочных выборов не допустил».

«Мы поддержали поправки которые подчеркивают усиление социальной справедливости...» — сурово промолвил Геннадий Зюганов.

«За» проголосовали 383 народных избранника. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

«За» проголосовали 383 народных избранника. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

«Поправка Терешковой» о снятии ограничений по количеству президентских сроков в окончательный вариант законопроекта вошла. Открывшаяся для Путина возможность ещё раз избираться в президенты перестала быть темой досужих обсуждений и практически стало реальностью.

Также вошли в законопроект и замечания, которые касаются основных социальных гарантий для населения Российской Федерации.

Вообще разнообразных поправок в Конституцию после 15 января 2020 года, когда президент инициировал этот процесс, поступило более 400. Половину замечаний отсекли еще до обсуждения их парламентариями. В итоге оставили «самый сок».

Сам законопроект состоит из трех частей.

В первой статье — поправки, внесенные Путиным, депутатами, сенаторами и членами рабочей группы по подготовке изменений. Тут — запрет на иностранное гражданство для высших чиновников, судей и прокуроров, новые полномочия основных ветвей власти, идеологические моменты.

Во второй статье — процедура голосования по изменениям в Конституции, которое пройдет по всей России 22 апреля.

В третьей статье — процедура того, как закон о поправках вступит в силу, это история многоступенчатая.

После одобрения Госдумой за законопроект должно проголосовать не менее трех четвертей сенаторов и две трети депутатов региональных парламентов. После чего документ подпишет президент и он станет законом. Который в течении недели после подписания еще проверит на «юридическую чистоту» по отношению к основному закону Конституционный суд.

Госдума приняла закон о поправках в Конституцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин: Отношения с США? Сейчас где-то между двойкой и тройкой

Президент России ответил на вопросы о сотрудничестве с мировыми державами (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Павел Крашенинников - о поправках в Конституцию: Запрещать госслужащим иметь собственность за рубежом нет смысла. Зато им будет не положено хранить деньги в зарубежных банках
Об этом глава Комитета Госдумы по законодательству рассказал нашему обозревателю Александру Гамову
Украинский шпион считает, что Донбасс для незалежной потерян навсегда
Станислава Асеева задержали еще в 2015 году. Под видом журналиста он собирал информацию о передислокации войск, фиксировал координаты позиций ополчения и вел проукраинскую пропаганду в интернете - пытался набрать в ДНР сторонников
Новости 24
Весна ушла: в выходные в Москве обещают снег
Силуанов: Россия готова к снижению цен на нефть лучше других стран
Второй День рождения: рессора от грузовика влетела в лобовое стекло и чудом не задела водителя
Госдума во втором чтении поддержала поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Россияне стали активнее выбирать краткосрочные вклады
Посольство объяснило россиянам, как передвигаться по Италии в условиях карантина
Совет Федерации одобрил закон о снижении возраста для получения негосударственной пенсии
Госдума окончательно одобрила закон о поправке к Конституции
Россияне стали чаще летать на самолетах
«Попёр — получил!»: Путин рассказал о нарушенном Саакашвили обещании
Мишустин призвал раскрыть потенциал договора о Союзном государстве с Белоруссией
Путин: США хотят управлять Украиной за счет российских средств
Самый дорогой футболист в мире Килиан Мбаппе прошел тест на коронавирус
В Росстате уточнили, сколько человек ежемесячно получает зарплату более 1 миллиона рублей
Курс рубля на сегодня: утром 11 марта 2020 года доллар торгуется по 71,38, евро - по 81,03
Турфирмы требуют от авиакомпаний 1,4 млрд рублей за отмененные туры из-за коронавируса
Цены на бензин в России не вырастут, но и не снизятся
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещей
Цена на нефть сегодня: утром 11 марта смесь Brent дорожает