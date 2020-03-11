Как в мире спасают экономику от коронавируса: в США отменяют налоги на зарплату, а в Германии раздадут больше пособий

Распространившийся уже почти по всему миру коронавирус оказывает влияние не только на здоровье людей, но и на их кошельки. Воздействие новой заразы на экономику может быть коолоссальным. По расчетам агентства Bloomberg, 3 из 4 сценариев развития ситуации приведут к замедлению мирового экономического роста, а при худшем раскладе возможен и спад. Из-за эпидемии планета может потерять почти 3 трлн долларов! Чтобы не допустить этого, власти стран, в которых уже разгулялся вирус, предпринимают срочные меры.

США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении освободить жителей страны от налогов на зарплату до конца года. Белый дом готовит масштабный план по преодолению экономических последствий эпидемии коронавируса. Ожидается, что будут сделаны поблажки для людей с неоплачиваемым отпуском по болезни. Кроме того, власти хотят отсрочить выплату налогов для малого и среднего бизнеса.

Президент США Дональд Трамп.Фото: REUTERS

Англия

Банк Англии понизил ключевую ставку с 0,75% до 0,25%. Ожидается, что это поможет поддержать бизнес и потребителей во время эпидемии. А для малого и среднего бизнеса регулятор открыл новую программу кредитования, которая позволит ближайшие год занимать под процент ключевой ставки.

Италия

Совет министров выделит 25 млрд евро на экономические меры по борьбе с коронавирусом. Часть этих денег потратят уже в эту пятницу, их планируют пустить на поддержку семей и предприятий.

- Никто не потеряет работу из-за коронавируса, - заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте.Фото: REUTERS

Германия

Власти страны заканчивают согласовывать пакет антикризисных мер.

- Мы не оставим в беде пострадавшие от сложившейся ситуации предприятия, - пообещал министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. - У нас уже сейчас есть пакет мер, который по объему охватывает многие миллиарды евро.

Сильнее всего от распространения коронавируса пострадали гостиничный, туристический и выставочный бизнес. Ожидается, что компаниям предоставят льготные кредиты.

Кроме того, власти планируют смягчить требования для получения пособия по неполной занятости, чтобы их могли получать люди, оставшиеся без работы из-за эпидемии.

Франция

В первую очередь меры поддержки направлены на бизнес. В частности, теперь разрешено переводить сотрудников на удаленную работу без их согласия. Кроме того, к компаниям, пострадавшим от коронавируса, не будут применяться штрафы за задержки в выполнении госконтрактов. Они также получат отсрочку по уплате налогов и выплатам в социальные фонды. Для граждан тоже есть послабления: оплачиваемый больничный с первого дня получат все родители, чьи дети будут помещены в карантин.

Россия

Центральный банк поддержит туристические и транспортные компании, которые несут сейчас больше всех убытков. Регулятор сделал их кредитование в банках дешевле для последних. Таким образом, турагентства и перевозчики смогут рассчитывать на более выгодные условия по займам.

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