Эксперты: Коронавирус сделает авиабилеты дешевле

Наших людей коронавирусом не возьмешь. Такой вывод можно сделать из данных Росавиации. По крайней мере в феврале, когда по планете шествовала новая зараза, россияне стали больше летать. Наши авиакомпании перевезли без малого 8 млн пассажиров, что на 6,5% больше, чем год назад.

Но все больше стран вводят ограничения на въезд, а то и вовсе закрываются от мира, как Италия. Например, автоматически попадают под 14-дневный карантин все въезжающие в Израиль. В Австрии при въезде из Италии требуют справку с отрицательным анализом на коронавирус.

Но теперь новый удар — ослабление курса рубля. Обычно такие колебания приводят к росту цен на авиабилеты. Ведь перевозчик платит заграничному аэропорту в валюте, а деньги с пассажиров собирает в рублях. Вот и повышает цены, чтобы не остаться без собственной выгоды.

- Сложно сделать однозначный вывод, что авиабилеты в скором времени подорожают, - сообщили «КП» в Aviasales. - Некоторые перелеты действительно повысятся в цене, но будут и те направления, куда билеты подешевеют. К примеру, на прошлой неделе курс евро вырос, а средний чек на полеты упал почти на 10%. К примеру, билеты в Испанию подешевели на 12%, а во Францию на 8%.

Получается, что коронавирус и курс рубля — две разнонаправленные силы, которые действуют на цены. Какая из них окажется сильнее?

- Даже с учетом возросшего курса стоимость полетов, возможно, будет даже ниже, чем была до валютного скачка, - не теряет оптимизма эксперт комитета по транспорту Госдумы Роман Гусаров. - Перевозчики только пережили низкий зимний сезон, который должны были сменить активные продажи на весну и лето. Но из-за страхов перед разрастающейся эпидемией люди отложили планы на отпуск или вовсе их отменили. А значит, перевозчики сидят без денег. Поэтому авиакомпании по всему миру пытаются всячески привлечь пассажиров скидками и на 10%, и на 50%, вплоть до 100%. Российские перевозчики также потихоньку начинают снижать цены, устраивать распродажи. При том, что год назад цены на весенне-летний период возрастали в 2-2,5 раза.

Но страхи пассажиров все равно влияют на рынок. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в сравнении с прошлым годом бронирования билетов в Италию упали на 80%, в Грецию — на 25%, а Германию, Швейцарию и на Кипр — на 20%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карантин в Италии по коронавирусу: местные говорят, что США использует болезнь, дабы тайно перебросить войска к России

- Сразу надо было закрыть страну на строгий карантин, как китайцы, уже бы эпидемию победили! - говорит наш друг, семейный доктор и профессор медицины Мауро. - Следовало разработать четкие инструкции и все делать по протоколу, было бы намного меньше зараженных, меньше паники и экономических потерь. Устроили спеттаколо! (подробности)