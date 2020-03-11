2020-03-11T18:19:36+03:00
Экономика

Россия проведет 200 мероприятий в рамках председательства в ШОС и объединении БРИКС

Саммиты состоятся 21–23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге
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С июня 2019 года в рамках председательства России в ШОС и объединении БРИКС успешно организовано и проведено более 25 мероприятий, на которых эксперты обсудили широкий круг вопросов устойчивого развития государств.

«Мероприятия председательства проходят не только в России, но и за ее пределами – в частности, в США и Саудовской Аравии. Все реализуется в штатном режиме и в рамках утвержденного плана-графика, – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в ШОС в 2019–2020 годах и объединении БРИКС в 2020 году Антон Кобяков. – Оргкомитет председательства внимательно следит за текущей ситуацией, связанной с распространением коронавируса. Мы предусмотрели комплексные решения, которые позволяют провести все экспертные мероприятия на самом высоком уровне с абсолютной безопасностью для делегатов и гостей из всех стран – участников ШОС и БРИКС».

Среди наиболее актуальных тематик прошедших мероприятий важно отметить встречу министров стран ШОС по охране окружающей среды, заседание Комитета старших должностных лиц стран БРИКС по энергетике, совещание глав служб, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия граждан, министерские совещания по совместному оперативному реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций, встречу министров науки и техники стран ШОС, а также заседание контактной группы БРИКС по торгово-экономическим вопросам и прошедший несколько дней назад форум молодых парламентариев БРИКС.

Всего в мероприятиях приняло участие более тысячи экспертов и журналистов со всего мира.

В рамках председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества и объединении БРИКС до конца 2020 года состоится еще около 200 мероприятий в 13 городах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Челябинске и Москве.

Саммиты ШОС и БРИКС состоятся 21–23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге. Официальные сайты председательства России в ШОС: sco-russia2020.ru и объединении БРИКС: brics-russia2020.ru

Организатор мероприятия: Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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