"Бесподобная красавица": у поклонников перехватило дух от Ольги Кабо в алом купальнике

Ольга Кабо в свои 52 года может похвастаться стройной подтянутой фигурой. И это при том, что актриса родила двоих детей. От первого брака у артистки есть 21-летняя дочь Татьяна. А с нынешним супругом Николаем Разгуляевым звезда воспитывает сына Виктора, которому летом исполнится восемь лет.

Ольга Кабо много времени уделяет тренировкам в бассейне. Красавица-актриса не раз признавалась, что водные процедуры помогают ей восстановить силы после гастролей и выступлений. Благодаря плаванию знаменитость находится в прекрасной форме. "Задействованы все группы мышц!", - делилась артистка.

Она своим примером показывает, что точеная фигура после 50 - не миф. Кинозвезда опубликовала снимок у бассейна. Кабо позировала в алом купальнике, сидя в шезлонге.

kabo_olga Вот такой приятный и правильный весенний вечер!

"Вот такой приятный и правильный весенний вечер! А Вы чувствуете аромат весны?", - спросила она поклонников.

У подписчиков от вида своего кумира дух перехватило. Они с восторгом и восхищением отметили, что брюнетка находится в потрясающей форме. "Шикарная!", "Вы в отличной форме!", "Богиня", "Вы прелесть!", "Бесподобная красавица", "О такой фигуре и девушки могут помечтать", "У вас, Ольга, очень красивая фигура. На вас приятно смотреть", "Женственна и прекрасна!", "Какие ножки!", - высказались фанаты.

Поклонники также отметили, что Ольга выглядит очень молодо без косметики: "Без мейка как девочка!", "Без косметики вам очень хорошо", "Какая молоденькая без макияжа", "Настоящая красота, Великолепная. Восторг, как всегда".

Кстати, Кабо не так давно делилась секретами красоты. Она обожает массажи и обертывания, а также программы по уходу за лицом. Актриса придерживается системы питания австрийского доктора Майера. Ее рацион состоит в основном из овощей. Но сырые овощи и фрукты рекомендованы лишь в первой половине дня. Во второй половине их можно есть только в приготовленном виде. Актриса давно не ест ничего жареного и жирного, но с удовольствием лакомится приготовленной на пару или тушеной рыбой, мясом и птицей. Еще один секрет - пить много воды. Утро звезды начинается со стакана воды с выжатым туда лимоном. Напиток выводит токсины из организма, укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение.