2020-03-12T13:46:38+03:00
Спорт

Бой Хабиба под вопросом. Олимпиаду могут перенести: как коронавирус влияет на мировой спорт

Новости об отмене соревнований по всему миру распространяются быстрее самой болезни
Сергей КИРИЛЛОВ
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Вчера о возможном переносе боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, намеченного на 19 апреля в Нью-Йорке, намекнул глава UFC Дана УайтВчера о возможном переносе боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, намеченного на 19 апреля в Нью-Йорке, намекнул глава UFC Дана УайтФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новости об отмене соревнований по всему миру распространяются быстрей коронавируса. В среду вечером стало известно, что очередной жертвой эпидемии стал чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале. Министр министр здравоохранения провинции Квебек Даниэль Макканн сообщила, что турнир не состоится из-за того, что на него должны приехать спортсмены из других стран.

Произошло это почти одновременно с известием о том, что на территории Северной Америке уже есть заболевший атлет. Это баскетболист «Юты» Руди Гобера. Через некоторое время появилась информация, что вирус вроде как был обнаружен и у его одноклубника Эммануэля Мудиая…

27-летний французский центровой Руди Губерг (рост 216 см), как оказалось, недавно общался с людьми прилетевшими из Франции, правда, пока не понятно от кого он подцепил заразу.

НБА действовала оперативно. Сразу отменила матч «Юты» и «Оклахомы», а потом объявила о приостановке всего чемпионата на неопределенное время. При этом 34 игрока пяти команд, против которых играла «Юта» в последние 10 дней, отправлены на двухнедельный карантин. Под «домашний арест» попали основные составы «Кливленда», «Нью-Йорка», «Бостона», «Детройта» и «Торонто». А ведь еще три дня назад Руди шутил на пресс-конференции о коронавирусе и трогал микрофоны руками.

Не лучше дела обстоят и в Европе. Накануне стало известно, что вирус подхватил футболист «Ювентуса» Даниэле Ругани. Чемпионат Италии приостановили еще три дня назад, но футболисты Старой синьоры, включая Криштиану Роналду, который улетел к себе на Мадейру, сейчас проходят проверку на коронавирус.

В Англии в среду отменили топовый матч «Манчестер Сити» - «Арсенал» только из-за того, что «канониры» после матча Лиги Европы здоровались с заболевшим президентом «Олимпиакоса». Словом спортивная индустрия рушится по всему миру. Отменены крупнейшие теннисные турниры в Индиан-Уэллсе и Майами. Уже перенесено с десяток чемпионатов мира, на очереди мировое хоккейное первенство, которое должно пройти в мае в Швейцарии.

А вчера о возможном переносе боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, намеченного на 19 апреля в Нью-Йорке, намекнул и глава UFC Дана Уайт.

Но, главное, что о возможном переносе Олимпиады-2020 в Токио заговорили сами японцы. Член исполнительного совета оргкомитета Олимпиады-2020 Харуюки Такахаси заявил, что если провести Игры этим летом не получится из-за коронавируса, то соревнования перенесут на год или два. Правда, Губернатор Токио Коикэ Юрико тут же ответила, что отмена Игр не возможна. Сам же Международный олимпийский комитет пока демонстрирует олимпийское спокойствие и Томас Бах заверяет, что вопрос переноса Игр они не обсуждали.

Как бы там ни было, уже сейчас пустые стадионы, где еще продолжают играть без зрителей, сравнивают с постапокалиптическими картинами из различных блокбастеров. И обвинить то в этом вроде бы некого, кроме той летучей мыши, от которой, предположительно, и получил этот вирус первый заболевший в Ухане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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