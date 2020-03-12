2020-03-12T14:19:07+03:00
В мире

Китай объявил о спаде эпидемии коронавируса

По состоянию на четверг из больниц выписались с выздоровлением 68 255 пациентов [видео]
Евгения ТИХОНОВА
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Тем не менее, в стране сохранятся строгие меры профилактики и контроляТем не менее, в стране сохранятся строгие меры профилактики и контроляФото: REUTERS
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Пик распространения коронавируса в Китае уже пройден. Об этом заявил на брифинге представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн. Всего же в стране было зарегистрировано 80 788 случаев заболевания COVID-19, 3158 человек скончались от этой болезни.

Как сообщил представитель комитета, «во всех городах провинции Хубэй, кроме города Уханя (очага эпидемии. - Ред.), на протяжении недели не было выявлено новых случаев заболеваний, вызванных коронавирусом, и эпидемическая ситуация сохраняется на относительно низком уровне». Жизнь в закрытых на карантин городах Китая постепенно возвращается в привычное русло - количество людей на улицах увеличивается, компании и ведомства работают в обычном режиме. В Ухане уже приостановили работу 11 импровизированных госпиталей, а комитет по делам здравоохранения провинции Хубэй заявил, что число спецбольниц для лечения коронавируса будет постепенно сокращаться.

Тем не менее, в стране сохранятся строгие меры профилактики и контроля. Например, в соседнем с Уханем городе Чанша разработали специальных уличных роботов «утренней проверки состояния здоровья». У любого желающего они будут измерять температуру тела, проводить дезинфекцию рук, регистрировать данные и передавать их в медучреждения.

В Ухане за 10 дней построили больницу на 1000 мест.В китайской провинции Хубэй завершилось строительство одной из двух временных больниц для размещения пациентов, зараженных новым типом коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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