Щедрый жених подарил Калашниковой бриллиантовый браслет за 8 миллионов рублей.

Известно, что Анна Калашникова — девушка с запросами, шикарными подарками ее не удивишь. В разное время певица получала в дар от ухажеров дорогие кольца и кулоны, машины (одна из них — красная Бентли, джип) и даже квартиру в Испании.

— На это 8 марта жених подарил мне браслет «Картье» за 8 миллионов рублей. Полностью усыпанный бриллиантами. Шикарное украшение. Я очень довольна. Однако с учетом возросшего курса доллара в этот раз я бы предпочла получить подарок деньгами. Таким образом пополнить семейный бюджет, — призналась певица.

Известно, что Анна Калашникова — девушка с запросами, шикарными подарками ее не удивишьФото: Личный архив

Напомним, что Анна Калашникова уже несколько лет состоит в отношениях с неким бизнесменом, имя которого предпочитает не называть. Что, впрочем, не мешает ей говорить о своих отношениях как о более чем серьезных.

— Мы вместе уже давно. И дело упорно идет к свадьбе. Я мечтаю о семье и хочу еще детей. Но все никак не могу решиться. Мешает опыт предыдущих отношений. Впрочем, я надеюсь, что я себя преодолею. Ведь на избранника у меня большие планы. Ради меня он строит дом, а я перестала участвовать в ток-шоу. И стала почти домашней девочкой. Думаю теперь не только о карьере. Но и нашем совместном благополучии, — говорит Калашникова.

Щедрый жених подарил Калашниковой бриллиантовый браслет за 8 миллионов рублейФото: Личный архив

Напомним: несколько лет назад Калашникова встречалась со скандальным певцом Прохором Шаляпиным, с которым планировала свадьбу. Однако накануне торжества пара рассталась. Как выяснилось позже, у Шаляпина на тот момент уже был роман с блондинкой Татьяной Гудзевой, которая недавно родила певцу сына.