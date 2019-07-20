2019-07-20T11:36:44+03:00
Звезды

Анна Калашникова: «Виталина никого не подпускает к Шаляпину!»

Певица рассказала, какой ревнивицей оказалась бывшая жена Джигарханяна
Игорь ПОЛЯКОВ
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Месяц назад бывшая жена Джигарханяна уже не пустила Прохора на день рождения к Анне КалашниковойМесяц назад бывшая жена Джигарханяна уже не пустила Прохора на день рождения к Анне КалашниковойФото: Личный Архив
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Несколько дней назад на ютубе отгремела премьера нового клипа Анны Калашниковой на песню «По любви». Ролик снят в комедийном ключе и повествует о тяжкой доле 2 супер-агентов, обязанных вернуть ранее украденное произведение искусства. Режиссером видео, автором сценария, а так же исполнителем главной роли стал певец Алексей Воробьев, а ключевые роли помимо него и Калашниковой в данной работе исполнили: Гоша Куценко, Лена Ленина, Татьяна Карматкова, Лариса Копенкина, Никас Сафронов и группа «Земляне».

В первую неделю ролик собрал около двух миллионов просмотров. Калашникова планирует снять еще один клип. Певица уже пригласила на главную своего бывшего бойфренда Прохора Шаляпина.

- В принципе Шаляпин не против, - рассказала «КП» Калашникова. - Но могут возникнуть проблемы с его дамой. Недавно у Шаляпина родился сын. Ребенка Прохору родила его бывшая девушка Татьяна Гудзева. Думаю, его нынешняя любовь Виталина Цымбалюк -Романовская после такого вряд ли теперь подпустит Прохора к кому-то из бывших. Виталина дама осторожная и очень ревнивая. Думаю, она не разрешит Шаляпину сняться в моем клипе.

Напомним: месяц назад бывшая жена Джигарханяна уже не пустила Прохора на день рождения к Анне Калашниковой.

- Прохору нужны только деньги Виталины, поэтому он её так боится. Но я надеюсь, что он будет содержать нашего ребёнка, - сказала «КП» мать новорождённого сына Шаляпина Татьяна Гудзева.

Анна Калашникова - По любви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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