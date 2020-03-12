Эпидемия коронавируса в Нью-Йорке: Из магазинов исчезли гели-антисептики и влажные салфетки, а в больницах не хватает тестов

Нью-Йорк до некоторой степени беспечно переживает эпидемию коронавируса. Более того, став эпицентром заболеваемости, обогнав другие американские штаты по количеству заболевших, внешне в Городе Большого Яблока ничего особенного не происходит. Мегаполис живет обычной жизнью, никто не штурмует магазины, делая запасы продовольствия, на улицах в медицинских масках можно увидеть считанных прохожих.

Губернатор Нью-Йорка несколько дней назад объявил в штате режим чрезвычайной ситуации. Почти половина американских штатов живут сейчас в таком режиме. Ожидалось, что в своем вчерашнем обращении к нации президент США Дональд Трамп распространит подобный режим на всю территорию страны, но этого не последовало. На наиболее жесткие меры пришлось пойти губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо, который ввел подразделения национальной гвардии в городок Нью-Рошель, расположенный в нескольких километрах от границ с городом Нью-Йорк. В Нью-Рошеле положительные результаты на COVID-2019 показали десятки тестов. Город стал карантинной зоной, и гвардейцы будут проводить дезинфекцию, а также доставлять продукты питания для находящихся в карантине.

Стоп-кадр телеканала CNN, передающего экстренные новости о введении подразделении национальной гвардии в Нью-Рошель.Фото: Алексей ОСИПОВ

На карантин закрылись несколько нью-йоркских университетов и колледжей, студенты которых переведены на онлайн-обучение. Занятия в школах и колледжах, концерты и массовые мероприятия не отменены. Точнее, решение об отмене или переносе принимается организаторами индивидуально. Так, на более поздний срок перенесены ежегодный Нью-йоркский автосалон и выставка дизайна The AD Design Show. Бродвейские мюзиклы, концерты в Карнеги-холле и Мэдисон-сквер-гарден никто пока не отменял, и Нью-Йорк рукоплещет маэстро Гергиеву, который весь март будет дирижировать в Метрополитен-опере оперой «Летучий голландец».

Дефицита продуктов питания и воды нет. В прошедшие выходные в некоторых американских городах действительно посметали с магазинных полок и прилавков консервы, крупы и бутилированную воду. В аптеках несколько дней пустыми стояли полки с антипростудными и противовирусными препаратами. Но когда выяснилось, что поставки отлажены, а производства не заморожены, ажиотаж сошел на нет. Возможно теперь, когда Трамп отдельно отметил, что и весь экспорт из Европы будет подвергаться самому тщательному досмотру, чего-то в американских продуктовых магазинах и не будет хватать, но хамон и трюфели никогда и не занимали особых мест в рационе американцев.

Вот что не только в Нью-Йорке, но и во всей Америке в дефиците, так это медицинские маски и респираторы, а также антибактериальные гели и салфетки. В крупные магазины и филиалы аптечных сетей их завозят по утрам небольшими партиями и продают по несколько единиц в руки, даже не выставляя на прилавки.

В магазинах и аптеках антибактериальных салфеток и гелей нет.Фото: Алексей ОСИПОВ

В Интернет-магазинах их нет вообще, а на торговых площадках Amazon и ebay, которые пообещали бороться со спекуляцией, коробку антибактериальных салфеток продают за $60 (при розничной цене в $5), маленький флакон антибактериального геля стоит десятку при том, что еще пару недель назад его было можно купить в любом магазине за доллар.

«…и маски у нас можно купить» - реклама на двери лавки. Антибактериальных гелей уже нет.Фото: Алексей ОСИПОВ

Ситуация в Нью-Йорке настолько критична, что городские власти объявили о дефиците подобного рода товаров. Громкое заявление позволяет лишь собирать жалобы потребителей на завышенные цены и выписывать алчным продавцам штрафы в размере $500. Медицинские маски и респираторы приносят продавцам сверхприбыли: коробка из 50-и одноразовых масок стоит сейчас $60. До эпидемии за нее просили $5. В некоторых магазинах, банках, подъездах многоквартирных домов дозаторы антибактериальных жидкостей или салфеток стояли и ранее, но сегодня почти везде они пусты.

В фойе здания, в котором расположен корпункт «КП», дозатор антибактериальных салфеток стоит пустым уже неделю.Фото: Алексей ОСИПОВ

Мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио собрал экстренную пресс-конференцию, посвященную борьбе городских властей с коронавирусом. Он заверил, что вагоны, турникеты, кассы и поручни нью-йоркской подземки регулярно дезинфицируются. Также мэрия издала многотысячным тиражом и на разных языках, включая русский, специальную листовку, содержащую информацию по профилактике заражения коронавирусом. Федеральные власти заверили, что любой заболевший получит квалифицированное бесплатное лечение даже при отсутствии медицинской страховки. Мелким бизнесам, которым коронавирус несет потери, мэрия пообещала беспроцентные ссуды.

Сами же бизнесы на угрозы заражения реагируют, в основном, в письменной форме. Почтовые и электронные ящики забиты заверениями: авиакомпании рапортуют о самых лучших фильтрах в системе кондиционирования, супермаркеты – о наличии обеззараживающих ламп. Один из банков попытался отреагировать на происходящее в полушутливой форме, известив своих клиентов об отмене рукопожатий. Взамен банковские клерки готовы приветствовать посетителей касанием локтя или щиколотки. Тревожным показалось лишь одно письмо: одна из сетей городских поликлиник порекомендовала наведаться в нее лишь при наличии серьезных симптомов заболевания по причине того, что ежедневно каждый из филиалов располагает лишь 100 тестами на определение коронавируса. В масштабах многомиллионного мегаполиса это пустяк. Похоже, что и в крупных больницах и медицинских центрах таких тестов пока практически нет.

Никто не хочет отказываться ни от заработка, ни от прибылей. В Америке оплачиваемый больничный доступен мизерному количеству наемных работников. Корпорациям приостановка работы или работа в убыток и в докоронавирусную эпоху не представляла никакого интереса. На финальной стадии предвыборной кампании Трампу не хотелось бы споткнуться на выполнении главного своего обещания – роста американской экономики, который, судя по всему, существенно замедлился из-за коронавируса. С неким задором, хаотично и бессистемно во всей Америке ждут конца эпидемии. Или до конца еще далеко?

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