Ипотека может подорожать на 1-2 процента

Ипотечные ставки могут повыситься, если из-за падения рубля Центробанк поднимет ключевую ставку. Такое мнение высказал журналистам генеральный директор ДОМ.РФ, бывший вице-премьер Виталий Мутко.

- Практически неделю банки выдают ипотечные кредиты себе в убыток. Вопрос в том, как поведет себя Центральный банк, какое решение будет по ключевой ставке — вверх или вниз. Если это произойдет, то ставки могут вернуться на 1-2 пункта, - пояснил он ситуацию в ответ на вопрос о том, как повлияют на ипотеку нынешние перипетии с нефтью и рублем.

Имеется в виду, что если ЦБ примет решение поднять свою ставку, то ипотека «отъедет», как минимум, в начало 2019 года, со ставками в районе 10-10,5%.

Сейчас ключевая ставка Центробанка — 6% годовых. Ставки по ипотеке тоже снизились до необычно низких для нашей страны показателей (хотя в сравнении с процентами по жилищным кредитам в Европе они низкими совсем не выглядят). В январе 2020 средняя ставка по выданной ипотеке, по данным ЦБ, составила 8,8%. На новостройки — 8% (за вычетом льготных кредитов — около 8,5%), на вторичном рынке — 9,3%. Это вызвало оживление на рынке — в целом ипотечным заемщикам в январе 2020 года денег было выдано на 14% больше, чем в январе же годом раньше.

Теперь, видимо, все будет похуже. И есть большие сомнения, что ставку по ипотеке удастся удержать в рамках 8,7% - такая цель была заложена в нацпроекте «Жилье и городская среда» на 2020 год.

Впрочем, по мнению Виталия Мутко, еще неделю-две банки продолжат выдавать кредиты по прежним ставкам.

Так что те, кто уже подал документы на ипотеку, вполне вероятно, еще успеют вскочить в последний вагон и получить деньги на старых условиях.

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