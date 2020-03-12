Италия на карантине: врачи умоляют не выходить из дома, а мигранты не знают, на что им теперь жить

ВРАГ НЕ ПРОЙДЕТ!

Пятый день муж сидит дома. Его работа — продавать вино для баров-ресторанов-энотек. Он до последнего продолжал работать в сокращенном режиме, ездил по клиентам, винодельням и так далее. Но как только Ломбардию - провинцию, где мы живем - засадили на полный карантин, многие бары-рестораны, отели и энотеки самостоятельно приняли решение закрыться. Какой смысл держать бар открытым до шести вечера, если людям из домов выходить практически запретили? То есть, оговорено, что прямого запрета на выход из дома нет, но выходить можно только по трем причинам: 1. по работе (и нужно доказать, что твое физическое присутствие на рабочем месте действительно необходимо), 2. за продуктами в магазин и только по одному, 3. по санитарным мотивам, то есть в аптеку или на прием к врачу. Вот можно сходить родить ребенка, конечно. А в бар ходить - нет никаких официальных оснований.

Муж кружился по дому и не знал, куда деть свою бешеную энергию. Потом додумался и прибил полку на кухне. Наконец-то! Я его об этом уже три месяца просила. Но у него всегда было так много работы, не до полок. А тут - как же хорошо прибил, добротно! И сам над собой ходит, смеется, мол, надо было устроить вселенский карантин, чтобы до домашних дел руки дошли. Потом пошел в гараж, там пошуршал. Газоном позанимался, покрасил что-то. И удовлетворенный, что не зря просыпался утром, хоть какую-то пользу произвел, улегся на солнышке на заднем дворе. Включил телефон на громкую связь и принялся со всеми своими друзьями, коллегами, знакомыми со всех концов света сложившуюся ситуацию обсуждать. Экономика, теории заговоров...

Общительные итальянцы, которых лишили главного — общения, начали массово выходить в сеть. И посыпались видеоролики с обращениями простых граждан друг к другу по вотсапу и соцсетям. Один смешнее другого! Вот бабуля из Рима дает советы — мойте, внучата, руки. Руки мойте. Внучата. И подмигивает правым глазом, мол, выстоим, если будем подмигивать друг другу и связь держать. А вот колоритный бергамаск с осликом на фоне холмов встал в оборонительную позу и заговорил: «Чао, ломбарды! Невидимый враг наступает! - тут осел понял, что пора валить, и задом-задом вышел из кадра. - Но мы не должны сдаваться, мы должны быть вместе! Мы должны держаться! Это наша земля! Враг не пройдет! Не сбегайте! Мы выстоим! Это наша земля, мы должны выстоять! Не снимайте штаны перед врагом, это всего лишь вирус...» В общем, такая мощная военная риторика на бергамасском диалекте. Ноги на ширине плеч, руки в боки, звучит комично. Итальянцы хохочут до слез. А что остается делать? В реальности — вот что делать? В ситуации опасности и в длительном стрессе есть три типа реакции — драться, бежать или цепенеть. Бежать некуда — все дома закрыты, цепенеть не хочется, а драться тоже - как и с кем... ну вот хоть на камеру воинственно постоять. Или на тему американских военных, которые якобы идут через Италию Россию завоевывать, порассуждать. Иначе же взаперти с ума сойти можно!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764428" frameborder="0"></iframe> Прилетевшие из Италии пассажиры проходят медицинский контроль в Шереметьево.Далее у жителей Москвы проверяют документы, сотрудники аэропорта фотографируют паспортные данные для дальнейшего мониторинга

У сувенирной лавки в Венеции.Фото: REUTERS

СИДИТЕ ДОМА, ПОКА Я ПАДАЮ ОТ УСТАЛОСТИ

Когда начали распространять видео из госпиталей, в которых не хватает аппаратов искусственного дыхания и приходится выбирать между больными, кого оставить подключенным, а кого обречь на верную смерть, сразу приутихли голоса оппозиции, призывавшие прекратить карантин и все вернуть, как было, не обращая внимания на вирус. Паникеры же, в свою очередь, торжествовали, мол, вы не верили, что это есть, а оно вон чего творится. Ох уж эта вечная игра в правоту!

«Я медсестра, - написала одна девушка, разместившая в сети свое селфи с синими следами от маски и медицинских очков на лице. - Я работаю лицом к лицу с этой чрезвычайной медицинской ситуацией. И мне страшно. Я боюсь не похода в магазин, а боюсь идти на работу. На работе я каждую секунду опасаюсь, что маска может плохо прилегать к лицу, что очки не полностью закрывают глаза и вирус может проникнуть в организм. Я боюсь, что могу сама случайно дотронуться до себя грязными перчатками. Я физически устала. Все эти средства защиты жутко неудобны, они причиняют реальную боль. Наша одежда не дышит, в ней очень потеешь, я физически чувствую огромный дискомфорт. Когда я прихожу на работу, я знаю, что после того, как оденусь, в следующие шесть часов я не смогу выпить воды, поесть, сходить в туалет. Я устала психологически. И все мои коллеги тоже. Мы находимся в таком положении неделями. Нет, это не помешает мне дальше выполнять мою работу. Мы ее делали и продолжим делать. Я и дальше буду заботиться о пациентах, потому что я горжусь своей работой, я люблю ее. Но я прошу у каждого, кто читает мой пост, не сводить на нет наши усилия. Я вас прошу — будьте альтруистами, посидите дома. Мы, молодые, тоже не застрахованы от коронавируса, тоже можем заболеть. Но страшнее всего то, что мы можем заразить того, кто слабее. Мы должны защитить их, не распространять заразу!»

Рисунок итальянского художника, изобразившего родину в объятиях медработника.Фото: REUTERS

А ЖИТЬ НА ЧТО?

Скажем прямо, в тех зонах, откуда началась вспышка эпидемии и которые изначально были объявлены красной зоной с полным ограничением передвижения, жесткие меры сработали. Количество новых заболевших резко пошло на спад, а старые заболевшие идут на поправку. Губернатор Ломбардии настаивает на том, чтобы полностью прекратить любую деятельность на территории региона. Пока что все еще работает крупное производство, строительство, открыты магазины. Хотя на улицах уже никого. Но властьимущие сами, похоже, напуганы. На этой неделе скончался подхвативший коронавирус советник мэрии города Пьяченца, ему было 68 лет. Несколько парламентариев и других работников из органов управления тоже сидят по домам с вирусом.

Больше, чем болезнь, людей волнует экономическая сторона вопроса. На что жить? Конечно, правительство и банки приняли решение на два месяца сдвинуть все выплаты по кредитам, налоги, коммунальные платежи и так далее. Не отменить, а сдвинуть. То есть выплачивать же это все придется, просто позже. А если жизнь остановлена, если ты частник и зависишь от своих ежедневных доходов, как половина итальянцев... Впрочем, итальянцы - ладно, выкарабкаются, у них есть друзья, родные, у них в менталитете есть установка — иметь кубышку на всякий случай. А вот многочисленные наши выходцы из стран СНГ и бывшие россияне сразу ж стали озвучивать в иммигрантских группах свои тревоги:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765494" frameborder="0"></iframe> Италия переживает крупнейшую за пределами Азии вспышку COVID-19.

«Что делать-то, люди добрые? - пишет одна женщина. - Чем оплачивать аренду квартиры, продукты, газ, свет? Мою работу закрыли, работодатель не может платить зарплату, а я живу на то, что заработала. Кто столкнулся с этой бедой, как выживаете? Какие есть центры поддержки? Помогите советом и кто чем может!».

В комментариях другие женщины делятся своими ситуациями. Одна работала сиделкой в семье, теперь отправили в неоплачиваемый отпуск, и она также в отчаянии. Другие жили с туристов, а теперь туризм накрылся медным тазом, и им тоже приходится затянуть пояса потуже, ведь неизвестно, когда все восстановится. Те, кто работает официально на больших фабриках или в компаниях, конечно, спокойны. Им по прежнему будут выплачивать зарплату, а они при этом по сути могут за счет работодателя дома посидеть.

Но что простые люди, тут сама Италия сейчас просит у стран Евросоюза помощи 25 миллиардов евро, иначе же дефолт примерно сразу после карантина. Вот судят-рядят сейчас, обижаются на высоком политическом уровне, эта отдельная сюжетная линия.

Продолжение следует. Надеемся, хорошее какое-нибудь продолжение. Ау, кто там автор этого коронавирусного сценария, внесите позитивный поворот событий в сюжет, а то очень устали...

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