Коронавирусный «пояс смерти» оказался путеводителем по Бермудскому треугольнику и загадочным местам реки Янцзы

В соцсетях ураганом пронесся новый конспирологический вирус: пользователи обсуждали фрагмент китайской карты, где красной линией были объединены города и страны в районе 40 градусов северной широты. Поскольку китайские иероглифы нанесенные на карту никто читать не умеет, граждане включили дедуктивный метод и легко догадались, что речь идет о коронавирусе. О чем же еще могут писать китайцы? Затем наиболее проницательные поняли, что им в руки попал фрагмент секретной (ну, а какой же еще!) карты распространения коронавируса. Аналитики популярных телеграм-каналов упивались своей прозорливость выстраивая коронавирусный «пояс смерти» по линии: Ухань - Франция - Италия - Иран - Южная Корея - Япония - Сиэтл - Вашингтон - Нью-Йорк. Разве не странно, что наиболее пострадавшие от коронавируса территории расположены на одной широте, спрашивали они? Как говорит в таких случаях известный телевизионный персонаж: «Совпадение? Не думаю!».

Началось великое брожение умов. Новость принялась жить своей жизнью, обрастать комментариями, авторитетными экспертными мнениями. Ее даже успел прокомментировал один из депутатов Государственной Думы в том смысле, что для распространения новой инфекции нужен определенный температурный режим. Однако Геннадий Онищенко, которому дозвонился наш политический обозреватель Александр Гамов, сразу усомнился в правдоподобности конспирологической версии о «чихающих сороковых»: «Эта версия никакого отношения ни к науке, ни к эпидемиологии не имеет!».

В соцсетях ураганом пронесся новый конспирологический вирус: пользователи обсуждали фрагмент китайской карты, где красной линией были объединены города и страны в районе 40 градусов северной широты.

Тогда мы решили заглянуть в первоисточник. Благодаря виртуозам интернет-поиска работающих на kp.ru был найден китайский сайт, «родивший» эту карту. «Яндекс-переводчик» помог разобраться с китайской грамотой и загадка, будоражившая умы миллионов пользователей, получила на редкость простое и банальное объяснение. Китайский развлекательный портал (сплетни об звездах, советы по здоровому образу жизни и т.д.) сделал подборку… таинственных мест, расположенных в районе 30 градусов северной широты (но на самой карте, иллюстрирующий материал почему-то указана широта 40 градусов). Никакого отношения к коронавирусу этот путеводитель не имеет. Там рассказывается о мистических достопримечательностях: Бермудском треугольнике и его японском аналоге Море Демонов, волшебном лесе в США, где, якобы не действует гравитация, загадочных местах Китая, где пересыхает великая река Янцзы…

Таким образом, апокалипсис в коронавирусном «поясе смерти» отменяется. По крайней мере до тех пор пока диванные аналитики не отыщут в навозе социальных сетей новую жемчужину.

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