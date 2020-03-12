Россиянка, живущая в Риме: «Люди не верили, что их накроет эпидемия»

«МЕНЯ НАЗЫВАЛИ РУССКОЙ ПАНИКЕРШЕЙ»

Было бы неправдой сказать, что для меня стало уж большой неожиданностью введение чрезвычайного положения в Италии из-за коронавируса. Я ждала, когда этим все закончится. Еще недели две назад самые разумные в итальянских соцсетях задавали вопрос, когда закроют железнодорожное сообщение зараженного Севера с таким слабым Югом? Все поджимались и замирали в ужасе - разделить страну пополам?! Блок-посты военных и полиции держали оборону маленьких городков, жители которых первыми заболели коронавирусом, ни войти ни выйти, а вся остальная страна пела и веселилась, считая нудно повторяемые минздравом правила гигиены пустой формальностью. Люди не верили в серьезную опасность эпидемии. Мы даже повздорили с некоторым моими здешними приятельницами, которые обозвали меня русской паникершей.

Вспоминая не только средневековую историю, но и знаменитую каверинскую «Открытую книгу», я понимала, что эпидемия ползет и набирает обороты. Мать родная любой эпидемии - грязь и плотное общение людей. Хотелось закричать веселящимся на севере: «Сядьте дома, соблюдайте элементарную гигиену!». Но никто не хотел отказаться от очередного пивного вечерка с друзьями!

Италия и Япония дают ужасные показатели смертности от вируса (в процентном отношении), в основном из-за того что в этих двух странах очень много людей, перешагнувших 80-летний рубеж. Именно они оказываются первыми жертвами. На систему здравоохранения Италии из-за вируса легла такая нагрузка, что сбоить стало все чаще. На других пациентов уже коек в реанимации не хватает, и они уходят к праотцам. Мало этого - в соцсети случайно попала информация о первоочередности оказания реанимационных мер. При нехватке мест и оборудования, их должны оказывать тому, у кого больше шансов выжить...

Улицы Вечного города опустели.Фото: REUTERS

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЮ МЕДИКИ И ПОЛИЦИЯ

Скоро месяц, как мы здесь с ужасом наблюдаем за цунами из цифр заболевших коронавирусом. «Момент Х» наступил вечером 7 марта, «за пять минут» до объявления карантина в Милане. Все резко побежали из северной деловой столицы, кто по домам , кто скрыться подальше из заблокированного города. Итальянцы и эмигранты приезжают в Милан работать, но пересиживать эпидемию хотят дома с родными. Это стало фатальной ошибкой - не останавливать отъезжающих, потому что таким образом, коронавирус с большой скоростью растащился по всей Италии и части Франции со Швейцарией. Увидев, что народ увещеваниям не внемлет, правительство объявило режим ЧП на территории всей страны. Теперь немотивированные перемещения граждан останавливают военные и полиция, ситуация на дорогах контролируется от блокпоста к блокпосту. В Риме начали штрафовать за несанкционированный выход на улицу. А власти Милана готовятся к новым поступлениям больных - их будут размещать в выставочном комплексе в Ро-Милано.

Символом происходящего сегодня в Италии стала фотография медсестры, которую сон свалил прямо на рабочем месте. Медики работают в условиях, приближенных к фронтовым, без отдыха, с умирающими на руках. Полиция сегодня тоже вся нервная. Криминал, пользуясь тем, что силы правопорядка заняты на других объектах, поднял несколько тюрем на бунт под видом проблемы эпидемии. Заключенные разнесли ворота тюрьмы в Модене, в Риме родня сидельцев устроила уличные беспорядки, а в Фодже из-за решетки сумели сбежать почти сто уголовников.

В кафе и ресторанчики посетителей не заманишь даже щедрыми скидками.Фото: REUTERS

Большой удар вирус нанес и различным мероприятиям. На лето перенесли знаменитую выставку мебели в Милане, ярмарку ВинИтали. Художественные выставки, кинотеатры, театры и музеи закрыты до окончания карантина, если не поступит новое распоряжение.

ВИРУС ПОРАЗИЛ ЭКОНОМИКУ

Второй глобальной проблемой для страны явилась болезнь экономики, которая оказалась подвержена коронавирусу, как 90-летняя бабушка. Акции крупных компаний, переместивших свое производство в Азию, дешевеют на глазах. Страна выезжает сейчас на стойких оловянных солдатиках среднего и малого бизнеса. Эти фирмешки круглосуточно собирают самые простые аппараты для искусственной вентиляции легких, крайне необходимых тем больным, у которых из-за коронавируса развилась пневмония. Именно середнички переформатировали свои маленькие швейные мастерские, чтобы строчить маски, которые обычно закупали по дешевке в Китае. Малый и средний бизнес страны топтали, уничтожали и заваливали демпингом свои и чужие монстры, разместившие свои предприятия в той же КНР или других странах третьего мира за копейки. А сейчас монстры ничего не могут сделать, даже молоко из соседней области привезти стало проблемой - и опять Италия выезжает на своих тружениках.

НАДЕЖДА НА ТЕПЛОЕ ЛЕТО

Многие задаются вопросом, что будет дальше? Как сказал один из высокопоставленных врачей: «Если б все послушались с самого начала и остались дома, то через 15 дней страна уже бы забыла что такое коронавирус!» Сейчас же от убежавших из Милана через несколько дней, возможно, пойдут новые зараженные - их родные и близкие, к которым они прибежали. Но так как в связи с блокировкой передвижения и страхом заразиться при общении с другими люди, наконец, стали следовать советам медиков (а многие превратились действительно в затворников), то надеюсь, что через пару недель появятся лишь единицы новых заболевших. А в середине апреля солнце разогреет воздух так, что вирус, боящийся температуры выше 27 градусов, постепенно сойдет на нет в Италии.

На севере многие офисы физически закрыты, сотрудники работают дома. В соцсетях появился новый элемент оформления - аватар с хештегами #fermiamoloinsieme, #stopcovid19 («остановим вместе» и «стоп коронавирус»). Приятельница пишет, что лучше отсидится в своей квартире. пока ситуация не улучшится. Туристический бизнес здесь не только лег - он исчез практически. Все переживают, но принимают запрет на выход на улицу как необходимость - жизнь дороже. В ленте и на мессенджерах у меня фотографии пустых аэропортов и вокзалов во всех концах Италии.

Рим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

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