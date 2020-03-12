Эксперт рассказал, что ждет детей и взрослых, которые болеют коронавирусной инфекцией без симптомов

- Сейчас известно, что бессимптомно или с очень слабо выраженными симптомами коронавирусной инфекцией болеет не только большинство детей, но и многие взрослые - поясняет эксперт в области иммунологии, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - По последним данным без клинических признаков (симптомов) или в легкой форме COVID-2019 переносят до 80 - 85% всех зараженных.

Таких пациентов либо госпитализируют в инфекционные отделения, либо обеспечивается гарантированный карантин на дому.

«Бессимптомным пациентам не должны назначаться никакие препараты», - подчеркивает эксперт. Эффективных противовирусных лекарств от COVID-2019 пока нет.

А поскольку нет никаких проявлений инфекции, то и нагружать организм лекарствами, направленными на устранение симптомов - против жара, боли, кашля и т.п., тоже неоправданно. В том числе бесполезно лишний раз напрягать печень и почки приемом иммуномодуляторов - благотворный эффекта от них при коронавирусной инфекции научно не доказан.

В среднем период, когда бессимптомные больные выделяют вирусные частицы и потому опасны для окружающих, составляет порядка одной - полутора недель. Но может быть и продолжительнее. Более того, выяснилось, что заражённые люди становятся опасными для окружающих ещё до возникновения первых симптомов заболевания. Это, помимо прочего, обеспечивает высокую заразность вируса.

За бессимптомными пациентами ведут медицинское наблюдение и периодически у них берут «анализ на коронавирус» методом ПЦР (периодичность определяется врачами-инфекционистами). Когда диагностический тест выдает отрицательный результат, человека признают здоровым. И при отсутствии осложнений выписывают из больницы либо рекомендуют завершить нахождение в карантине. В качестве наиболее надежных для определения «заразности» человека сейчас рассматриваются вирусологические тесты, определяющие количество живых вирусных частиц в слюне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

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