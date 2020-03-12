Работа во время карантина: шесть советов, которые помогут эффективно трудиться из дома

Сотни корпораций по всему миру уже перевели работников на удаленку из-за боязни коронавируса. Компании боятся, что кто-то из сотрудников подхватит его по дороге в офис и заразит всех коллег. Корреспондент «КП» испробовал на себе плюсы и минусы удаленной работы. И спросил у экспертов, как правильно организовать рабочее место в квартире и не растерять трудовой настрой в четырех стенах.

МЕЧТА И РЕАЛЬНОСТЬ

Помните эти картинки из рекламы? Человек в купальных шортах и офисной рубашке сидит на берегу моря с ноутбуком на коленях. Мечта, не правда ли? На самом деле нет. Пытка!

На прошлой неделе мы решили сэкономить и поехать за город в будни. Цены в гостиницах в эти дни на 30 - 40% ниже, чем в выходные. Плюс нет бесконечных толп народа. Значит, можно и поработать, и отдохнуть, решили мы с женой. А потом будут еще суббота и воскресенье, в которые можно снова отдохнуть. Идеальный план!

Я взял ноутбук, зарядку, наушники. Переслал рабочие файлы себе по почте и договорился с семьей, что в течение дня меня будут отвлекать по минимуму. Сразу скажу - ничего не вышло. Жена с ребенком гуляли по парку, а я сидел в местном кафе и боролся с собственной ленью. Мне одновременно хотелось спать, есть, гулять, играть. Мозг не понимал, что я от него хочу - расслабляться или работать?

Оказалось, что, когда все вокруг отдыхают, настроиться на рабочий режим невозможно. Всю работу делаешь урывками. Только сел и сосредоточился - в кафе зашла шумная компания. Только ушел в комнату - тебя выгоняют, потому что ребенку надо поспать. А вечером у камина - ну какая может быть работа в такой обстановке?! Тело растекается на диване. И ты думаешь: «Завтра, все завтра».

В общем, чтобы сделать хоть что-нибудь, пришлось проснуться в 4 утра. В тишине и без отвлекающих факторов работать было гораздо продуктивнее. Вернувшись в редакцию и пообщавшись с бывалыми фрилансерами, я понял, сколько ошибок допустил. Делюсь выводами с вами.

СОВЕТ № 1

Никаких тапочек и треников

Главный минус удаленки - отсутствие жесткой границы между домом и офисом. Можно работать прямо в трусах, не ходить в душ и не бриться. Бывалые фрилансеры считают, что в таком виде быть эффективным не получится.

- У меня три главных табу. 1. Никогда не работать там, где спишь. 2. Никогда не работать там, где ешь. 3. Никогда не работать в пижаме или домашней одежде (и тем более неумытым с нечищенными зубами), - говорит журналист Ирина Лаврова.

Чтобы создать у себя рабочее ощущение, нужно собираться как на работу. Принять душ, одеться или хотя бы надеть на себя какой-либо элемент офисной одежды. То есть дать мозгу понять, что вы настроены серьезно и не собираетесь лениться.

СОВЕТ № 2

Договоритесь с домочадцами

Главные отвлекающие факторы дома - ваши сожители: супруги, родители, дети, животные. Если не договориться с ними, эффективно поработать не выйдет.

- За 5 лет я наконец всех построила. Если надо поработать, говорю домашним меня не трогать и закрываю дверь. Зато в другие дни меня можно растаскивать на сотню маленьких медвежат, и я буду податлива, - говорит репортер Соня Ляшкевич.

СОВЕТ № 3

Закройтесь в отдельном кабинете

- Надо обязательно выделить одну комнату под рабочий кабинет, как у профессора Преображенского, чтобы обстановка там была полностью деловой, никаких диванчиков и пуфиков. Заходить в нее строго по делу, в нерабочее время вообще не заходить, посторонних не пускать. Это работа, это святое, - говорит Илья Данцкер, консультант по трудовому праву.

Опытные фрилансеры советуют не скупиться на хороший стол, удобное эргономичное кресло, быстрый компьютер. Под рукой должно быть все, что вам требуется в работе: бумага, ручки, телефон, принтер.

- Закройтесь от домочадцев хотя бы ширмой. Обязательно работайте за столом, несмотря на то, что будет тянуть на диван. Так вы будете чувствовать себя более погруженным в процесс. Главная задача - создать мини-подобие офиса, чтобы у вас выработалось ощущение, что вот в этом уголке я - надежный работник, а здесь, например, заботливая мама, - говорит Анна Цкриалашвили, блогер и пиар-консультант.

СОВЕТ № 4

Составьте четкий график работы

- Каждый день я расписываю так: в 8.00 - подъем, завтрак, 8.30 - 9.10 - прогулка с собакой. С 10 до 14.00 - пиши себе в радость, не горюй. Потом обед, прогулка с собакой и в 15.00 - как штык на месте, - делится опытом фрилансер Инга Сафронова.

- Это со стороны кажется, что жизнь удаленного работника - рай на земле и вообще работа не бей лежачего. На самом деле, если ты отошел от собственного расписания или случился форс-мажор (рабочий, личный, заболел ребенок, пропал свет или интернет), ты будешь работать до трех ночи, чтобы сдать проект вовремя, - уверяет пиар-менеджер Ксения Резникова.

СОВЕТ № 5

Делайте зарядку каждые полчаса

В офисе сотрудники ходят до кулера с водой, в курилку, на улицу, в столовую. Да и в целом дорога до работы у многих - это минимально необходимые 5 - 10 тысяч шагов. Сидя дома, можно никуда не ходить. Многие фрилансеры даже еду заказывают с доставкой. Но это прямой путь к ожирению и сопутствующим болезням.

Опытные фрилансеры рекомендуют делать перерывы каждые полчаса. Например, делать короткую разминку, растяжку, приседания или упражнения на фитболе. То, чем сложно заниматься в офисе. Ну и пару раз за день обязательно выходить на улицу.

СОВЕТ № 6

Научитесь отдыхать

- Главная проблема - вечером хочется бежать из дома как от чумы, - говорит специалист по коммуникациям Ирина Ш.

- Необходимо обязательно выходить из дома, общаться, заниматься спортом, иначе настигает депрессия, социопатия, что сказывается на качестве работы, - согласна копирайтер Юлия Буйницкая.

- Главное - работать по графику: в 17.30 пятницы (строго) должна быть откупорена бутылочка пива. Это аналог звонка в школе. Все! После этого вы не имеете никакого морального права подходить к компьютеру, - делится секретом своей продуктивности актер озвучивания Александр Татаринцев.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Кирилл АНОШИН, директор Национальной гильдии фрилансеров: Один из самых больших недостатков - потеря общения с коллегами

- Компаниям перевод части сотрудников на удаленную работу выгоден. По нормам СанПиНа на сотрудника, работающего за компьютером, должна приходиться площадь не менее 4,5 кв. м. Стоимость квадратного метра офисной площади, приемлемой для более-менее комфортной работы, на окраине Москвы начинается от 12 000 рублей за 1 кв. м в год (это только площадь, без воды, электричества и пр.). Далее все очень просто считается. Тем не менее не каждый сотрудник может адекватно оценить свои возможности и работать дистанционно. Один из самых больших недостатков работы из дома - потеря общения с коллегами. И не в каждой компании есть возможность правильно расставить приоритеты в работе и контролировать ее выполнение.