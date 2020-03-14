«Я должна помочь отцу своих детей»: жена Джигана наконец объяснила, что происходит в ее семье

Скандал в «идеальной инста-семье» рэпера Джигана, загулявшего после рождения четвёртого ребёнка, не утихает уже неделю. Артист сейчас находится в американской клинике, где пациентов избавляют от алкогольной и наркотической зависимости, однако лучше ему не становится. Рэпер пугает подписчиков в соцсетях неадекватными видео: он то вырезает из модных журналов слово «любовь», извиняясь перед женой Оксаной Самойловой, то демонстрирует приемы рукопашного боя, то пьёт пиво и дымит на камеру - и похоже, не сигаретой...

Между тем, сама Оксана, которая ещё недавно 24 часа в сутки транслировала своей 10-миллионной аудитории в Инстаграме счастливую семейную жизнь, после скандала взяла паузу. И эта неизвестность настораживала поклонников даже больше, чем неуёмная активность Джигана. Но спустя несколько дней, когда подписчики уже места себе не находили от переживаний, Самойлова наконец вышла на связь.

- Даже не знаю, с чего начать. Я бы просто промолчала, но учитывая, что ситуация развернулась у всех на виду, какие-то комментарии мне все-таки придётся дать. Во-первых, хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил! - опровергла слухи о рукоприкладстве Джигана многодетная мать. - Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживание.

Подписчики эту откровенность, пусть и немногословную, оценили. «Достойный ответ», «Наконец-то вы вышли на связь!», «Дай бог тебе сил все пережить», «Вы сильная женщина и прекрасная мама, пусть все будет хорошо!», «Держитесь, у вас чудесная семья!», - пишут Самойловой в соцсетях. Тем временем, сам рэпер на долгожданное прощение (или скорее, милосердие) пока никак не отреагировал.

Напомним, за 12 лет вместе (из них семь в браке) Джиган и Оксана Самойлова родили четверых детей. Трое дочерей, старшей из которых восемь, родились с разницей в три года. А 18 февраля пара наконец дождалась появления на свет наследника - сына Давида.

Однако, пока молодая мама была занята хлопотами о малыше, нерадивый отец пустился во все тяжкие. Во время своих загулов Джиган постоянно выходил в прямой эфир в соцсетях, ругаясь с коллегами, матерясь при детях и требуя от дочерей принести ему пива. В итоге рэпер оказался в больнице, а Оксана - одна с четырьмя детьми в Майами, куда семья переехала специально под роды.

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Ситуация в семье самой известной инста-мамы и рэпера полнится слухами. Пока Джиган находится в американской клинике, пугая подписчиков в соцсетях неадекватными видео (он то вырезает из модных журналов слово «любовь», то демонстрирует приемы рукопашного боя, то дымит на камеру - и похоже, не сигаретой), Оксана Самойлова хранит молчание. (подробности)

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В последние дни поклонники 34-летнего Джигана в шоке от его поведения: рэпер выходит в прямые эфиры в нетрезвом состоянии, матерится при детях и скандалит с коллегами, сбрил брови и бороду. Как выяснили СМИ, Денис Устименко-Вайнштейн (именно так по паспорту зовут украинского исполнителя) сейчас находится в элитной клинике, где пациентов избавляют от наркотической и алкогольной зависимостей: по официальному прайсу один день в медучреждении обходится примерно в 200 тысяч рублей. (подробности)