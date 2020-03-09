«Бедная Оксана, осталась одна с четырьмя детьми»: жена Джигана собирается подать на развод

В последние дни поклонники 34-летнего Джигана в шоке от его поведения: рэпер выходит в прямые эфиры в нетрезвом состоянии, матерится при детях и скандалит с коллегами, сбрил брови и бороду. Как выяснили СМИ, Денис Устименко-Вайнштейн (именно так по паспорту зовут украинского исполнителя) сейчас находится в элитной клинике, где пациентов избавляют от наркотической и алкогольной зависимостей: по официальному прайсу один день в медучреждении обходится примерно в 200 тысяч рублей. Несмотря на запрет гаджетов, Джиган продолжает выходить в соцсети и оставлять странные послания подписчикам и жене, вымаливая у неё прощение.

Как оказалось, рэпер слишком бурно отмечал рождение долгожданного сына Давида, которого Оксана родила 18 февраля. Из-за бурных вечеринок многодетный отец (пара также воспитывает троих дочерей) стал агрессивным и вымещал злость на жене и детях. Так, в одном из своих прямых эфиров Джиган потребовал от пятилетней дочери принести папе ещё пива. А жена, говорят, сдала его в клинику после того, как он набросился на неё с кулаками.

Между тем, общаться с прессой ни Денис, ни Оксана пока не готовы: ни одному из супругов «Комсомолка» не смогла дозвониться. Кроме того, со своими пиарщиками исполнитель также не выходит на связь.

Жена Джигана собирается подать на разводФото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы точно так же не знаем, что происходит, черпаем информацию из СМИ, - призналась kp.ru PR-агент рэпера. - Ни подтвердить, ни опровергнуть слухи пока не можем.

Тем временем, как сообщает пресса, Оксана Самойлова, устав терпеть выходки мужа, собирается подать на развод. Пользователи соцсетей поддерживают это решение и очень сочувствуют многодетной маме. «Женщины рожают, а послеродовая депрессия у мужиков!», «Бедная Оксана, осталась одна с четырьмя детьми», «Любимой женщине плохо, а он веселится», «Оксана, бросай его, ты и одна все сможешь!», - наперебой пишут подписчики, обращая внимание, как легко оказалось сломать образ идеальной семьи, который пара выстраивала годами.

Долгое время Оксана и Денис считались одной из самых безупречных пар шоу-бизнеса: каждые три года рожали дочерей, демонстрировали в соцсетях семейную идиллию и дом - полную чашу. Казалось, для полного счастья рэперу не хватает лишь наследника, но когда он появился, и Оксана занялась уходом за малышом, Джиган словно с цепи сорвался. Теперь многие уверены, что за красивой картинкой скрывалась неприглядная правда, которая не лучшим образом характеризует многодетного отца и мужа.

Не исключено, что Самойлова, которая уехала рожать и наслаждаться первыми месяцами материнства в Майами, вернётся в Москву раньше срока. Она уже признавалась подписчикам, что соскучилась по дому и в ближайшее время займётся покупкой билетов и оформлением всех необходимых документов для возвращения в Россию с детьми. А неадекватное поведение мужа может лишь ускорить этот процесс.

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