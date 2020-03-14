Неизвестные сообщили о "минировании" четырех московских самолетов за день

В субботу, 14 марта, неизвестные сообщили о "минировании" четырех самолетов, следовавших рейсами Москва - Тюмень, Иркутск - Москва, Москва - Челябинск, Новосибирск - Москва.

О возможной угрозе взрыва на бортах аноним сообщил, прислав письмо на электронную почту аэропорта Шереметьево, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Пилоты самолета рейса из Москвы в Челябинск решили совершить экстренную посадку. Она произошла в Казани в штатном режиме.

Остальные капитаны пассажирских лайнеров не стали менять курса. Сейчас самолеты направляются в пункты назначения.

Также сегодня самолет летевший в Москву из Будапешта подал сигнал тревоги и снизил высоту полета. Позже выяснилось, что необходимостью снизить высоту стал сбой в работе вентиляции. Поломка оказалась незначительно.

За минувшую неделю было зафиксировано 10 анонимных сообщений о "минировании". К счастью, все они оказались ложными. Отмечается, что неизвестные сообщают об угрозах взрывов, вымогая биткойны. В случае, если средства не будут получены, злоумышленники грозятся продолжить терроризировать правоохранительные органы и экстренные службы о "минировании" зданий судов, аэропортов, самолетов, школ, торговых центров и других мест большого скопления людей.

Ранее сайт kp.ru писал о волне минирований зданий судов, школы, вокзалов, аэропортов.