Самолет Будапешт-Москва подал сигнал тревоги и снизил высоту

14 Март 2020 2020-03-14T13:52:22+03:00

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В субботу, 14 марта, менее чем через полчаса после взлета пилоты пассажирского самолета SSJ 100 подали сигнал тревоги и снизили высоту полета до 4,5 тысяч метров.

Воздушное судно рейса SU2033 следует из Будапешта в Москву. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.com.

Посадка самолета ожидается в 14:53 по московскому времени в аэропорту Шереметьево.

Сайт kp.ru 13 марта писал о "минировании" пассажирского самолет рейса Москва-Челябинск. Также 11 марта в экстренные службы поступило аналогичное сообщение. Капитан воздушного судна рейса Иркутск-Москва, на борту которого находились 115 человек, включая членов экипажа, принял решение не менять курс и благополучно приземлился в запланированном месте. Сообщение о "минировании" оказалось ложным.

ИСТОЧНИК KP.RU