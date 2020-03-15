«Продюсер не подсаживал Дану Борисову на наркотики. Она уже была невменяема»: Калашникова обвинила телеведущую во лжи

Четыре года назад 29-летний продюсер Даны Борисовой, пиарщик Виктории Лопыревой и многих других звёзд Тима Брик (настоящее имя -Тимофей Шевченко) умер от сердечного приступа.

Дана Борисова, вернувшись из рехаба, где победила наркотическую зависимость, внезапно обвинила во всех своих бедах покойного Брика. Мол, именно он подсадил ее на наркотики. Подруга Тимы Брика певица Анна Калашникова не стала отмалчиваться, рассказала, как на самом деле развивались отношения продюсера и его подопечной. Калашникова напомнила, что уже на момент знакомства Борисовой с Бриком, телеведущая потеряла работу из-за зависимости, а продюсер сделал все, чтобы она восстановилась и снова появилась на телеэкране.

- Друзья, у меня никогда не было конфликтов с Даной Борисовой. Я вообще по жизни не конфликтный человек. Но равнодушно молчать, когда Дана ходит по каналам и клевещет на моих друзей, тоже не могу, - написала в Инстаграме Калашникова. - Дана, я понимаю, тебе нужны деньги, но есть какие -то в жизни вещи, которые невозможно купить: это дружба, любовь, порядочность. Ты сейчас обливаешь грязью человека, которого уже нет на белом свете, который не может тебе ответить. Продюсер и пиарщик Тима Брик работал с Даной и с многими другими звездами. Он не был наркоманом и не умирал от передозировки. Наш друг умер от сердечного приступа. Слишком много у него болячек накопилось. Кроме больного сердца, была ещё и тяжёлая форма диабета. Поэтому слушать эти «сказки» просто невыносимо. Более того, в окружении Тимы не было наркоманов, кроме Даны. Когда они познакомились, ролики с ее неадекватным поведением уже бродили по Сети. Он лишь помог подзабытой на тот момент Дане вернуть былую популярность. Благодаря нему Дана снова вернулась на ТВ и попала на обложку «Maxim».

Анна Калашникова обвинила телеведущую во лжи.Фото: Личный архив героя публикации

Тима оказался не нужен, когда у Даны появились деньги, солидный контракт. Делится с ним (как с продюсером) процентом, который составил в пересчёте на рубли почти полмиллиона, Дана не захотела. Потом Тима умер, Дана прислала на его похороны 500 рублей, хотя громче всех плакала у гроба.

Тима давно мертв, но теперь Дана, воспользовавшись его безмолвием, пытается очернить его память. Даночка, самое страшное, когда люди не помнят добра. Подумала ли ты о том, что чувствует сейчас мама Тимы, слыша от тебя ложь про своего покойного сына?

Хотя, о чем я говорю...

Ведь в своё время от Даны досталось даже ее маме.

Да, от пристрастия к запрещённым веществам Дана вылечилась и в этом она большой молодец. Но от темноты души никто не излечит, если только сам человек не поймёт, что заблудился...

Медицинское заключение о смерти Тимофея Брика.Фото: Личный архив героя публикации

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