Италия на карантине из-за коронавируса: Ждем демографический взрыв

ПРОПИСКУ ПОКАЖИ!

Вечером вышла в супермаркет прогуляться, и простите за мой русский, охренела. Народу мало, а кто есть, все в масках, глаза испуганные, на пять метров от тебя отпрыгивают вместе с собакой, которую выгуливают. По пустым улицам гоняют карабинеры, словно комендантский час. На кассе люди делятся с кассиршей и всеми, кто стоит в очереди, жуткими историями. У одной девушки отца с воспалением легких из госпиталя отправили домой. Сказали, если выживет, примем после эпидемии, сейчас весь госпиталь на вирусных больных работает.

В нашем маленьком Кьяри (19 тыс. жителей) уже 10 умерших и 39 заболевших, возле госпиталя соорудили еще один - передвижной. Готовятся принять поток новых больных. Во всей Италии уже 15 тысяч заболевших, и пока цифра неумолимо растет. Врачи говорят, это потому, что вирус долго ходил среди населения неопознанным. Поэтому устанавливают такие жесткие меры, из дома только по двум причинам можно выйти - в магазин и в аптеку.

Запускают в супермаркеты по несколько человек, остальные ждут у входа в очереди. И если в нашем городке все движется достаточно быстро, то в крупных городах можно стоять часами, чтобы попасть внутрь купить продукты. А в соседнем городе Орцинуови (16 км от нас), где стоит крупнейший, самый выгодный по ценам и ассортименту супермаркет Tosano, вовсе прямо на парковке дежурят полицейские. Проверяют прописку у всех приезжающих. А туда обычно со всех окрестных городков съезжались за покупками, владелец этой сети устраивает беспрецедентные распродажи. Теперь они доступны только жителям этого городка. Всех остальных полиция разворачивает и берет на карандаш. Если еще раз попадется этот человек какому патрулю с нарушением, то оштрафуют.

Такого никогда не было - пустая лестница на площади Испании в Риме.Фото: REUTERS

ГОЛОСОВАТЬ ДИСТАНЦИОННО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766364" frameborder="0"></iframe> Сотни итальянцев участвуют в общенациональном флешмобе против коронавируса.Итальянцы, оказавшиеся на карантине в собственных домах и квартирах, присоединились к трогательному общенациональному музыкальному флешмобу.

Так предложили в итальянском парламенте, который сейчас продолжает свою работу по видеосвязи. Ведь многие парламентарии сидят по домам на строгом карантине. Кто-то заболел вирусом, кто-то контактировал с зараженным. На март-апрель было запланировано несколько выборов и голосований местного и государственного значения, и чтобы не отменять их, было предложено устроить дистанционное голосование, чтоб каждый итальянец мог из дома осуществить свои демократические права. Но пока вопрос обсуждается. К такому резкому скачку прогресса не все готовы. Да и денег нет!

Зато в пятницу подоспела помощь от китайских товарищей. Прилетел целый самолет китайских медиков, они привезли маски, лекарства, все необходимое, включая 50 тысяч тампонов для анализов на вирус. А это очень ценно, кстати. Гражданину Италии анализ делают бесплатно, но правительству страны каждый анализ стоит 1600 евро. Именно поэтому сейчас анализы стали делать не всем желающим, а только с очевидными симптомами, и очень плохим самочувствием.

Стараются спасать тех, кто помоложе, но это не всегда удается. Стали появляться сообщения, что умер 47-летний, 38-летний... То есть, достаточно молодые люди. Да, отмечается, что они имели проблемы с легкими в анамнезе. Но коронавирус перестает быть болезнью, которая косит только слабых и старых.

Многие крупные предприятия в стране еще работают. На входе рабочим проверяют температуру, они обязаны быть в масках и держать дистанцию друг от друга. Героем дня стал Пеппино Вилелла, владелец одноименной фабрики, которая производит комплектующие для самолетов. Он в пятницу собрал весь персонал и сказал, что отправляет их лично на карантин домой, не дожидаясь указа сверху. Мол, здоровье рабочих важнее. Рабочие расстрогались до слез и приветствовали шефа бурными аплодисментами. А вот завод Феррари торжественно сообщил в СМИ, что они будут продолжать работать, не смотря ни на что. И почему-то это тоже было встречено восторгом.

Церкви Рима опустели.Фото: REUTERS

РАДУГА И МУЗЫКА С БАЛКОНОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

Итальянцы вообще удивительная нация. Все летит в тартарары, страну заперли на карантин, церкви не служат, дефолт маячит, сердце прихватит, так не спасут, умрешь лишь, потому что это не коронавирус. Но люди ищут хорошего, ищут позитив, чтобы не сойти с ума. «А вот зато воздух теперь чище стал», говорят. Конечно, все «красные» трассы, на которых обычно вечные пробки, сейчас абсолютно пустые! По городам и весям проводят санацию воздуха, обрабатывают все поверхности, машин крайне мало. Естественно, качество воздуха улучшилось.

Начал набирать обороты мамский флешмоб. Дети рисуют радугу и подписывают «Все будет хорошо». Рисунки вешают на окнах домов и на дверях. Сначала идею восприняли кисло, не до того было. А теперь взаперти готовы хоть радуги рисовать. Она становится символом надежды.

Ну и музыка, куда ж итальянцам без нее. Уже на пятый день всеобщего карантина были организованы первые три флэшмоба. «Выходим в шесть вечера на балконы и начинаем петь гимн», «Выходим на балконы с музыкальными инструментами, у кого какой есть, и играем», «В субботу в 12 часов выходим на балконы и аплодируем всей страной нашим медикам, которые делают все возможное и невозможное». А некоторые романтичные московские девушки стали писать, что мечтают оказаться в итальянском карантине, тоже с балкона попеть.

Еще никогда современные супруги не были так долго друг с другом без перерыва. Деваться некуда. Шутят, что после эпидемии будет демографический взрыв. У тех, кто не разведется, конечно...

Итальянцы устроили флешмоб против грусти и уныния во время карантина.Фото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

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