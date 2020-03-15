Калининград на карантине из-за коронавируса: граница на замке, турфирмы разоряются, зато дефицита в магазинах нет

— На днях должен был вести людей на фестиваль в Берлин — потерял 15 тысяч рублей. Потом двое русских немцев просили подкинуть до Штутгарта, сулили 400 евро. Да где уж теперь…

Причина убытков калининградского таксиста Игоря — китайский коронавирус. Из-за пандемии закрывает границы одна европейская страна за другой. В ночь с пятницы, 13-го (да-да) установила карантин и Польша. Решение это давно ожидалось, так что за последние дни до часа «икс» к западным соседям рванула, казалось, чуть не половина Калининградской области (единственный регион России, имеющий прямую границу с данной страной). Накануне закрытия — очереди на КПП с нашей стороны достигали 10-12 часов.

Поляки, впрочем, в Янтарный край тоже захаживали. Раз в три дня им разрешено привезти из России полный бак бензина и ещё 10 литров сверху. Спасибо нефтяным богатствам, у нас топливо дешевле, чем в ЕС, вот братья-славяне и приторговывают.

— В машине типа «Фольксваген-Пассат» ёмкость бака — 100 литров, перепродашь в Польше — с каждого литра кладёшь себе в карман злотый. Итого на наши деньги — 1800-2000 рублей с одной ходки, — объясняет Игорь.

Но сейчас всей этой легальной контрабанде — конец. Да, и похоже, нелегальной — тоже.

Подъезжаем к одному из ближайших к Калининграду погранпереходов — Мамоново. И сразу — приметы блокады. Круглосуточный киоск, где продавали страховку для выезда за рубеж, не работает. На дверях магазинчика у последней перед границей заправки — честное признание: «Закрыто до окончания карантина».

Рядом заправляется пара мужиков. Строят конспирологические теории: «Пустить тебя в Польшу, может, и пустят, но точно засунут в карантин на 14 дней».

И вот — само КПП. Молоденький таможенник толком ничего объяснить не может. В Мамоново граница закрыта, а вот в 10 км отсюда, через погранпереход «Гжехотки», пропускают фуры… а может, и нет. Хотите разузнать — вот туда и езжайте.

Неразбериха приводит к абсурдным ситуациям.

— Свежая история: двое граждан Польши отдыхали в Таиланде, домой возвращались с пересадкой в России. Прилетают в Москву — оказывается, LOT (польские авиалинии) из-за коронавируса как раз отменили рейс на Варшаву, — рассказывает калининградец Андрей. — Ладно, летят сюда, берут такси до границы. Шофёр, естественно, русский, через КПП его не пускают, а пешком перейти границу нельзя — только на авто. Теоретически можно поймать какого-нибудь польского водителя (его-то на родину пустят) и проехать с ним, да сколько ж его ждать?.. Так и мыкается эта польская пара непонятно где.

На дверях магазинчика у последней перед границей заправки — честное признание: «Закрыто до окончания карантина».Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Страдают и российские предприниматели:

— Спрашиваете, как чувствует себя мой бизнес? — невесело усмехается Михаил Друтман, владелец одной из старейших турфирм Янтарного края — «Балтма Турс». — Он на смертном одре. Я 29 лет в деле, и впервые у меня нет ни одного туриста из Германии. Одна надежда: государство поможет, спишет налоги…

В самой Калининградской области всё спокойно, очередей и дефицита в магазинах нет. А в соседней Польше убытки бизнеса — куда больше, чем у нас:

— Из-за карантина закрыты рестораны, их владельцы раздают еду врачам, дежурящим в госпиталях — просто чтоб не пропала. Национальная почта ничего не высылает за границу, — рассказывает сотрудник Польского культурного центра в Калининграде Виталий Чапилкин. — Страна эта традиционно католическая, мессы в костёлах пока не запретили, но во многих храмах устраивают трансляцию служб в интернете — посещай без угрозы заразиться. При этом в Калининграде очень многие завязаны на Польшу: у кого работа, у кого учёба, у кого бизнес. И хотя Варшава сохранила возможность въезда для обладателей «карт поляка», разрешений на работу и студенческих виз, настроения у многих всё равно нервозные.

Как ожидается, с понедельника к противирусной блокаде присоединится и Литва. Тогда карантинное кольцо вокруг Калининградской области замкнётся. Теоретически возможно и худшее — Вильнюс под благовидным предлогом «борьбы с угрозой коронавируса» запретит транзитные поезда из Янтарного Края в Большую Россию. Что делать — пока не известно.