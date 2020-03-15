Из-за угрозы коронавируса москвичи запасаются макаронами и гречкой. Магазины — тоже

Москвичи, говорят, стали запасаться консервами и крупами. Как пишут СМИ, в торговых сетях спрос на некоторые категории продуктов вырос в два раза. По фейсбуку уже пошла гулять шутка. Картинка с пищевой молью и подпись: «Я - моль Машка, которая придет за твоей гречкой». Намек на то, что любовь наших граждан в любой непонятной ситуации делать стратегические запасы ничем хорошим обычно не заканчивается. Но есть и те, кто паникует: а вдруг полки опустеют?

...Захожу в ближайший супермаркет. Тушенки — навалом, самых разных видов. Есть даже консервы из говядины уже сразу с гречкой. На полках с крупами некоторый кавардак, но товар налицо. На самом видном месте — стройные ряды пакетов с гречкой, даже в большем количестве, чем обычно. Видимо, магазин уже подготовился. У касс очереди, но в корзинках никаких консервов. Так, обычный набор продуктов из сыра, молока, хлеба, курочки да пива.

С утра прошла несколько небольших магазинов возле дома — гречку, сахар, а заодно и мед предлагают чуть ли не с порога. Такое впечатление, что продавцы только и ждут, когда же к ним наконец повалят толпы.

Крупнейшие ритейлеры типа X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток»), «Ашан», Metro подтверждают, что спрос на некоторые категории товаров — бакалея, крупы, консервы, макароны, средства гигиены — увеличился. Но заверяют, что в случае чего закупят дополнительно базовых продуктов — вопрос уже анализируется.

Из онлайн-гипермаркета «Утконос» корреспонденту «КП» пришло предупреждение, что «за последние дни, учитывая текущую ситуацию, спрос на доставку продуктов очень вырос». Но на нехватку каких-то продуктов сервис не жалуется. Не хватает курьеров, чтобы увеличившееся число заказов доставить. «Каждый день мы нанимаем все больше новых сотрудников», - говорится в письме. Пока же клиентов просят активнее использовать продуктоматы (в них свой заказ можно забрать самовывозом).

Как рассказал «КП» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов, какие-то изменения в ситуации заметили прежде всего именно продуктовые онлайн-супермаркеты и службы по доставке продуктов и готовой еды. Сказался технический прогресс.

- Некоторые товары стали заказывать в большем размере - сахар, гречку, макароны. И используют для этого прежде всего именно онлайн-доставку, - подтвердил эксперт.

По его словам, это в русле общей тенденции. Москвичи и без коронавируса все чаще покупают продукты, особенно не скоропортящиеся, не в крупных торговых центрах, как раньше, а через интернет и с доставкой домой. А сейчас — тем более. Зачем напрягаться и куда-то идти, рискуя заразиться, когда курьер все может притащить к твоим дверям.

...Итог выходных: единственное, чего действительно не удалось найти «вживую» — ни в магазинах, ни в аптеках — это маски. Говорят, все разобрали еще пару недель назад. Но и тут прогресс не подвел. Смотрю один из интернет-супермаркетов — вуаля! Между варениками, водой и кормом «Вискас» гордо красуется новинка - «медицинская маска с клапаном выдоха».

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