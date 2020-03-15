Карантин в Казахстане по коронавирусу: до какого числа продлится

В Казахстане решили принять жесткие меры, чтобы защитить страну от коронавируса. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье, 15 марта, указ о введении чрезвычайного положения. Режим ЧП будет действовать с полуночи 16 марта, то есть уже с понедельника, по 15 апреля.

Казахстан – страна для россиян не просто безвизовая, туда можно ездить на внутреннему российскому паспорту. Между РФ и Казахстаном летает множество прямых рейсов, ходят поезда, а из многих российских городов и автобусы. Да и вообще отношения с соседним государством очень тесные – и деловые, и человеческие.

Что означает введение ЧП в Казахстане для россиян? Особенно для тех, кто собирался туда в гости к родственникам, в командировку или в отпуск? (а в последние годы все больше наших туристов открывали для себя эту красивую страну с горнолыжными склонами Чимбулака, впечатляющим Чарынским каньоном, горными озерами, небоскребами новой столицы Нур-Султан).

Цитируем дословно ту часть указа, которая может коснуться путешественников:

- ограничить функционирование крупных объектов торговли;

- приостановить деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей;

- запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

- установить ограничения на въезд на территорию Республики Казахстан, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Республики Казахстан и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С первыми тремя пунктами все очевидно – если вы собирались в Казахстан на какие-то выставки, фестивали, соревнования, с вероятностью 99% поездка не состоится, мероприятия отменят. И отдых в условиях карантина тоже в общем-то вряд ли реален.

Однако пока нет более подробной информации о том, как именно ограничат въезд в Казахстан. Означает ли это полное закрытие границ? Но все-таки ограничение – это не запрет. Возможно, Казахстан сократит количество авиарейсов и оставит только отдельные маршруты, как это сделала Россия со странами Европы. На данный момент российские авиакомпании и казахстанская Air Astana не объявляли об отмене рейсов в Казахстан. Но, судя по тому, что в указе оговорены исключения для дипломатов, простым гражданам попасть в страну будет сложно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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