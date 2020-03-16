«Потеряли 70% дохода, но отказались от паники!»: из-за коронавируса Леонтьев отменил концерты, Шепелев сбрил бороду, а «Пусть говорят» снимают без зрителей

Коронавирус внес коррективы в нашу жизнь. Рассказываем, как звезды изменили быт и откорректировали работу из-за пандемии.

Анастасия Макеева жалуется, что потеряла большую часть работы из-за отмены мероприятий. У Макеевой основной источник доходов – спектакли, ведение мероприятий и выступление на них. Анастасия не теряет оптимизма: «Я категорически отказываюсь от пессимизма и от паники. Если вы думаете: я улыбаюсь, потому что не пострадала - вы ошибаетесь. У меня отменились уже «Крымская весна», «День геолога» в Кремле, «День Российской гвардии» и ещё несколько частных мероприятий, боюсь подумать, если театры закроют, что делать? Я потеряла 70% дохода…» Макеева сообщила, что пока на гастролях, дала задание своей помощнице по хозяйству закупить корм для кошек: домработница сообщила Насте, что корм купила, но в магазинах продуктов достаточно – полки полные, поэтому запасаться продуктами не обязательно.

Оксана Фандера отправилась в магазин в маскеФото: instagram.com

Актриса Оксана Фандера отправилась в магазин в маске покупать продукты: приобрела немногим больше, чем обычно. Артистка объяснила это так: продукты в магазинах не закончатся, но лучше сократить число походов в магазин.

Фандера обратилась к своим подписчикам в инстаграме:

Пожалей других – посиди дома.

Пожалей других – принеси продукты очень взрослым.

Пожалей других – засыпь гречей свой скепсис.

Пожалей других – залей гранолу юмором, и накорми паникующих.

Пожалей других – просто подумай.

О других.

Оксана Фандера решила покупать побольше продуктов, чтобы реже ходить в магазинФото: Instagram.com

Юлия Снигирь говорит, что часто пьет для укрепления иммунитета теплую воду (только не кипяток), добавила в рацион чеснок. Еще актриса часто моет руки и призывает поклонников к сознательности: «Если чувствуете недомогание обратитесь к врачам».

Гарик Харламов в инстаграме обычно шутит, но сегодня артист серьезен. Гарик напомнил о фирменной фразе Андрея Малахова: «Берегите себя и своих близких»: «Конечно, это все очень неприятно, и я надеюсь, что скоро найдётся способ остановить этот недуг. Врачи и ученые по всему миру работают над этим, но на нас всех лежит не менее важная задача. Я бы сказал основная. Давайте мыть руки с мылом, ограничим на время рукопожатия и поцелуи при встрече, постараемся не посещать людные места, не будем мотаться за границу без острой необходимости и ответственно отнесёмся к этой ситуации. Примечательно, что на фоне общей истерики по поводу коронавируса: на задний план ушли обычный грипп, ангина и простуда. Как будто они вообще исчезли, а это не так. Сам себя поймал на этом. Начал кашлять вчера и сжалось в одном месте. Сразу мысли только о коронавирусе. А это уже паника. Очень важно не поддаваться панике! Она ни к чему хорошему никогда не приводила! Давайте отнесёмся к этому рационально и спокойно. Уверен все будет хорошо!»

Гарик Харамов призывает не поддаваться паникеФото: Instagram.com

Дмитрий Шепелев пока только готовится выйти на новую работу, поэтому много времени проводит в социальных сетях, где подписчики ему и посоветовали вчера сбрить бороду и усы. Чтобы легче было умываться, придя с улицы – для профилактики коронавируса. И чтобы вы думали? Уже сегодня с утра временно безработный телеведущий похвастался гладко выбритым лицом, отчитавшись бдительным подписчикам.

Юлия Меньшова уверена, что в случае карантина проведет время с пользойФото: instagram.com

Юлия Меньшова делится соображениями, как время в карантине можно провести с пользой: «Если карантин таки вступит в полную силу, и нам придется сесть дома, чем займемся? Вы уже визуализировали мечту, о которой мы все так часто всуе говорим в обычной жизни, устав от работы и бесконечной суеты, но не испытывая никаких угроз? Насчет карантина у меня есть мечты, связанные со сном. Потом, значит, книжки. Сериалы опять же пересмотрю все, которые никак не успевала посмотреть. Брошки мои опять же, до которых никак руки не доходят - буду шить! Семейные обеды и ужины - тоже нечастая радость в нашем доме, редко удается прям вот всем собраться. Длинные разговоры с друзьями по видеосвязи - слава Богу техническому прогрессу. Настольные семейные игры опять же: у нас их целый шкаф в запасе. Еще и ныть начнем: как, карантин уже кончился? Погодите: мы же только во вкус вошли!»

Валерий Леонтьев артист ответственный, и по своей инициативе отменил концерты в Подмосковье. В то время, как многие его коллеги отказываются от концертов из-за их официальных отмен. Так Елена Ваенга отвечает, что в марте и апреле концерты в Сибири состоятся, но если отменят, то «я первая пойму и приму». Леонтьев опубликовал свое решение в соцсетях: «Я принял сложное, честно скажем, непопулярное решение – я отменяю все свои концерты в Подмосковье… Нельзя рисковать здоровьем других людей. Осознавая, какая это ответственность - собирать в ограниченном пространстве большое количество зрителей, любой из которых может оказаться прилетевшим из «красной зоны» или находиться в контакте с таким человеком, я решил отложить свои концерты до лучших времён. Тем более, на моих выступлениях бывает немало детей и людей в возрасте, которые традиционно находятся в повышенной зоне риска».

Владимир Соловьев отказался от зрителей в студииФото: instagram.com

Первым из телеведущих Владимир Соловьев отказался от зрителей в студии на съемках 15 марта: «Сегодняшний выпуск «Воскресного Вечера» снимаем без зрителей в студии». Кроме того, участникам передачи измеряют температуру. Сегодня же вечером команда «Вечернего Урганта» сообщила, что с понедельника 16 марта они снимают выпуски передачи без гостей в студии: «Мы очень дорожим здоровьем наших зрителей и, несмотря на то, что их реакция в зале – неотъемлемая часть нашей программы, мы приняли решение снимать без аудитории в студии». Так что теперь Иван Ургант не сможет обращаться к аудитории за поддержкой и эмоциями – скоро увидим, как выглядит шоу без зрителей. Ток-шоу «Пусть говорят» также с понедельника снимают без зрителей: пока будут идти выпуски, записанные до этого решения. Ну а команда передачи переоборудует студию для съемки в новом формате. Таким образом обезопасили и массовку, которая приходила сюда на заработки, и звездных гостей, экспертов и сотрудников телепередачи.

Елене Малышевой за минувшую неделю позвонили десятки звезд: за советами и информацией. Теледоктор просит: «Поверьте, что карантин – это единственная возможность не допустить стремительного распространения инфекции. И резко снизить смертность. Отнеситесь к этому с пониманием. И ещё, не поддавайтесь паническим настроениям. Не верьте сплетням о том, что очень много больных. Мы живём в открытое время. И, если бы это было правдой, уже давным-давно кто-нибудь снял бы все на свой телефон и выложил на всеобщее обозрение!»

Что же Елена Васильевна советует знакомым и коллегам? Об этом рассказала Екатерина Одинцова: «Лена погасила мою панику своей статистикой, избавила меня от множества лишних трат и бессмысленных действий. После разговора с ней я взяла спирт, налила его в спрей и хожу, обрабатываю поверхности, прежде чем касаться их. В лифте надеваю маску, думаю начать ходить на свой 15 этаж пешком. И мою руки. И не хожу туда, куда можно не ходить. А главное - сохраняю спокойствие и позитивный настрой!»