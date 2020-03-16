Девушка Бонда Ольга Куриленко заболела коронавирусом

Ольга Куриленко заболела коронавирусом. Актриса, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", уже неделю лечится от недуга.

"Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!" , - написала Ольга Куриленко в блоге.

Поклонники голливудской звезды принялись писать ей слова поддержки и призывали не унывать. Высказались и коллеги Ольги по шоу-бизнесу. За нее переживают Любовь Толкалина, Наталья Рудова, Мила Йовович, Лена Перминова и многие другие.

olgakurylenkoofficial Happy Sunday!

Ольга не уточнила, где подхватила заразу. В феврале она много времени провела в США. Но постоянно проживает в Лондоне.

Отметим, ранее стало известно, что американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заболели коронавирусом во время поездки в Австралию. Звезде фильмов "Зеленая миля" и "Поймай меня, если сможешь" 63 года, а Сovid-19, как известно, наиболее опасен для лиц пожилого возраста.

Тем не менее актер не теряет присутствие духа и регулярно общается со своими поклонниками, рассказывая о своем состоянии и самочувствии супруги. Обладатель двух "Оскаров" искренне благодарит всех за поддержку. Хэнкс также отметил, что не унывает и уверен, что с помощью квалифицированных специалистов скоро поправится.