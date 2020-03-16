2020-03-16T02:25:46+03:00
Звезды

Девушка Бонда Ольга Куриленко заболела коронавирусом

У актрисы температура и слабость
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", уже неделю лечится от коронавирусаОльга Куриленко, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", уже неделю лечится от коронавирусаФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Ольга Куриленко заболела коронавирусом. Актриса, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", уже неделю лечится от недуга.

"Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!" , - написала Ольга Куриленко в блоге.

Поклонники голливудской звезды принялись писать ей слова поддержки и призывали не унывать. Высказались и коллеги Ольги по шоу-бизнесу. За нее переживают Любовь Толкалина, Наталья Рудова, Мила Йовович, Лена Перминова и многие другие.

olgakurylenkoofficialolgakurylenkoofficial
Happy Sunday!
46231 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Ольга не уточнила, где подхватила заразу. В феврале она много времени провела в США. Но постоянно проживает в Лондоне.

Отметим, ранее стало известно, что американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заболели коронавирусом во время поездки в Австралию. Звезде фильмов "Зеленая миля" и "Поймай меня, если сможешь" 63 года, а Сovid-19, как известно, наиболее опасен для лиц пожилого возраста.

Тем не менее актер не теряет присутствие духа и регулярно общается со своими поклонниками, рассказывая о своем состоянии и самочувствии супруги. Обладатель двух "Оскаров" искренне благодарит всех за поддержку. Хэнкс также отметил, что не унывает и уверен, что с помощью квалифицированных специалистов скоро поправится.

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Беременная королева красоты разбилась при попытке перелезть через американо-мексиканскую стену
Коллекторы рассказали, в каких регионах живет больше всего неплательщиков по кредитам
Посол Китая назвал российскую помощь в борьбе с коронавирусом трогательной и своевременной
Российского миллиардера Дмитрия Мазепина проверяют на коронавирус
ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля из-за коронавируса: Трамп назвал это "замечательным событием"
Названы регионы России, где пользуются спросом самогонные аппараты
Немецкие разработчики лекарства от коронавируса отрицают, что Трамп пытался их переманить
Украинского бойца затравили в соцсетях за фото с российским флагом после победы
В Турции закрывают бары и ночные клубы из-за коронавируса
"Отложил до лучших времен": Валерий Леонтьев отменил концерты в Подмосковье из-за коронавируса
Единственная страна ЕС без коронавируса, Черногория, закрывает въезд иностранцам
Коронавирус во Франции: число заболевших превысило 5 400
В Сербии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса
«Надеюсь, этого не будет»: эксперт не исключил «второй волны» коронавируса в Китае
Федерация футбола Италии предложит перенести Евро-2020 из-за коронавируса
Собянин возглавит рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса
МВД Украины предложило наказывать лишением свободы до трех лет за нарушение карантина по COVID-19
Трампа подозревают в попытках получить эксклюзивную вакцину от COVID-19
Германия с 16 марта собирается закрыть границы с рядом европейских стран
Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение
Одним из заражённых коронавирусом в Подмосковье оказался гражданин Венесуэлы
Из-за коронавируса в итальснкой Ломбардии не хватает мест в реанимации