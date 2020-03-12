2020-03-12T08:23:57+03:00
Звезды

Актер Том Хэнкс заразился коронавирусом

Вместе с супругой Ритой Уилсон звезде "Зеленой мили" и "Форреста Гампа" предстоит пройти лечение и карантин
Алексей ОСИПОВ
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Диагноз звездной чете был поставлен в Австралии, где супруги путешествовалиДиагноз звездной чете был поставлен в Австралии, где супруги путешествовалиФото: REUTERS
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Голливудский актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена актриса Рита Уилсон инфицированы коронавирусом.

Диагноз звездной чете был поставлен в Австралии, где супруги путешествовали. Теперь им предстоит пройти здесь лечение и карантин.

В своем Инстаграме Хэнкс написал:

- Рита и я находимся в Австралии. Мы почувствовали усталость, как будто у нас простуда и ломоту в теле. У Риты периодически был озноб и небольшая температура тоже. Чтобы сделать все правильно, как и нужно сейчас, мы прошли тестирование на коронавирус и он оказался положительным. Что дальше? У медицинских чиновников есть протоколы, которые необходимо соблюдать. Мы будем тестироваться, наблюдаться и изолироваться столько, сколько для безопасности.

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Hello, folks. Rita and I are down here in Australia. We felt a bit tired, like we had colds, and some body aches
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Он пообещал держать поклонников в курсе и посоветовал всем соблюдать осторожность.

Американскому актеру и его жене Рите по 63 года. Они вместе больше 30 лет.

Этой же ночью стало известно, что коронавирус подтвердили у одноклубника Криштиану роналду по "Ювентусу" Даниэля Ругани. А в США останавливаются матчи крупнейшей баскетбольной лиги в мире НБА. Меры приняты из-за заражения коронавирусом баскетболиста «Юты джаз».

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I got a new truck! I'm going camping! Hanx.
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Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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