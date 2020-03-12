Актер Том Хэнкс заразился коронавирусом

Голливудский актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена актриса Рита Уилсон инфицированы коронавирусом.

Диагноз звездной чете был поставлен в Австралии, где супруги путешествовали. Теперь им предстоит пройти здесь лечение и карантин.

В своем Инстаграме Хэнкс написал:

- Рита и я находимся в Австралии. Мы почувствовали усталость, как будто у нас простуда и ломоту в теле. У Риты периодически был озноб и небольшая температура тоже. Чтобы сделать все правильно, как и нужно сейчас, мы прошли тестирование на коронавирус и он оказался положительным. Что дальше? У медицинских чиновников есть протоколы, которые необходимо соблюдать. Мы будем тестироваться, наблюдаться и изолироваться столько, сколько для безопасности.

tomhanks Hello, folks. Rita and I are down here in Australia. We felt a bit tired, like we had colds, and some body aches

Он пообещал держать поклонников в курсе и посоветовал всем соблюдать осторожность.

Американскому актеру и его жене Рите по 63 года. Они вместе больше 30 лет.

Этой же ночью стало известно, что коронавирус подтвердили у одноклубника Криштиану роналду по "Ювентусу" Даниэля Ругани. А в США останавливаются матчи крупнейшей баскетбольной лиги в мире НБА. Меры приняты из-за заражения коронавирусом баскетболиста «Юты джаз».

tomhanks I got a new truck! I'm going camping! Hanx.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

В ТЕМУ

Госдеп разъяснил решение Трампа о запрете въезда в США

Госдеп США разъяснил критерии запрета на территорию США, которое озвучил президент Дональд Трамп в своем обращении к нации.

С полуночи ближайшей пятницы в США в течение 30 дней в Америку не смогут въехать все те, кто в предыдущие две недели побывал хотя бы в одной из стран Шенгенской зоны. Таким образом, де факто, все граждане 26-и европейских стран, входящих в Шенгенскую зону, не смогут в течение ближайшего месяца приехать в Америку (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пандемия коронавируса: отвечаем на главные вопросы

Введут ли в странах мира дополнительные меры по борьбе с болезнью, «КП» рассказал эксперт по международному здравоохранению (подробности)