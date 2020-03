Little Big едет на «Евровидение-2020» с веселой песней про секс с «желейным зайчиком»

Главная тайна весны раскрыта — группа Little Big презентовала в эфире шоу «Вечерний Ургант» песню, с которой отправится покорять «Евровидение-2020» в Роттердам.

Это зажигательная композиция под названием Uno («один» или «раз» в переводе с испанского), которая упоминалась как вероятная песня для европейского шоу. Однако участница группы Софья Таюрская 8 марта опровергла эту информацию. И вот, правда все равно вскрылась. Оказывается, не только песня готова, но и клип на нее снят и смонтирован. Вполне вероятно, что на сцене арены Ahoy в Роттердаме Little Big выступят именно так, как в этом клипе.

Little Big Uno. Премьера клипа на конкурс Евровидение . Вечерний Ургант..

В ролике, показанном в эфире «Вечернего Урганта», солист команды Илья Прусикин (Ильич) в прозрачной рубашке и с пробором официанта на голове увлеченно и как всегда сосредоточенно поет песню на испанском и английском языках. На нем голубые брюки-клеш — такие же и на его соратнице Софье Таюрской (именно с ней он валялся в кровати в клипе на вирусную песню Skibidi) Текст композиции пересказать весьма просто: некая девушка призывает «папочку» быть с ней, потому что у нее есть некая «вкусняшка», и после полуночи она будет «течь, как желе». Лирический герой («желейный зайчик») отвечает барышне, что будет звать ее «моя сеньорита», но для этого понадобится не один коктейль «Маргарита» (текила и лаймовый сок). Затем мужчина призывает девушку идти к нему и предупреждает, что ей нужно будет быть готовой к некой активности, движухе, прямо сейчас. После чего пара вместе отсчитывает: «раз, два, три, четыре, пять, шесть».

Можно толковать песню по-разному — как призыв к горячему латинскому танцу или как еще к чему-то более горячему. Но главное, что Ильич и Софья энергично двигают бедрами, а подпевают им не только участники Little Big, но и солист группы The Hatters Юрий Музыченко, давний друг Прусикина. В итоге получается в меру динамично, прикольно, заразительно и, конечно, саркастично. Градус абсурда нагнетает полноватый парень в голубой пижаме, который стоит отдельно от всей группы исполнителей и пытается подражать Бейонсе или Рианне — иногда при этом сбиваясь на тверк или попытку шпагата.

Концептуально Uno близка к Skibidi, в основе которой был запоминающийся жест руками (повтор скрещивания) — только во время припева солисты делают твист, словно призывая к тому же всех, кто слушает песню в этот момент. Если этот вызов аудитория «Евровидения» примет, тогда есть все шансы на высокие места.

- Главное – любить свое дело и постоянно работать, - уверяет солист Little Big Илья Прусикин. - Моя жизненная позиция – делай что делаешь, и будь что будет. Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на «Евровидении», но раз выпал, то мы сделаем все, что в наших силах. А дальше – будь что будет!

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПЕСНИ «UNO»

It’s gonna take more than one margarita Потребуется не один коктейль Маргарита

Я буду называть тебя «моя сладкая сеньорита»

Я уйду, как кончится ночь, всего лишь, да

Всё, что тебе нужно делать, это быть готовой к движухе сейчас

[Распевка: Соня и Ильич]

Иди сюда, папочка, папочка

У меня есть эта вкусняшка, вкусняшка

Я буду течь как желе, как желе сразу после полуночи

Да, ты такой желейный зайчик

Да, ты такой забавный зайчик

Тебе только нужно быть готовой к движу прямо сейчас

[Припев: Ильич и Соня]

Раз (Раз), два (Два), четыре (Четыре)

Раз, раз, раз (Раз), два (Два), четыре (Четыре)

Раз, раз, раз (Раз), два (Два), четыре (Четыре)

Раз, два, три, четыре, пять, шесть

Раз, раз

[Куплет 2: Ильич]

Хо! Вы готовы?

Ха! Держитесь крепко

Хо! Иди к папочке

Тебе только нужно быть готовой к движу прямо сейчас

[Распевка: Соня и Ильич]

Иди сюда, папочка, папочка

У меня есть эта вкусняшка, вкусняшка

Я буду течь как желе, как желе сразу после полуночи

Да, ты такой желейный зайчик

Да, ты такой забавный зайчик

Тебе только нужно быть готовой к движу прямо сейчас

[Припев: Ильич, Соня и вместе]

Раз (Раз), два (Два), четыре (Четыре)

Раз, раз, раз (Раз), два (Два), четыре (Четыре)

Раз, раз, раз (Раз), два (Два), четыре (Четыре)

Раз, два, три, четыре, пять, шесть

Раз, раз

Раз (Раз), два (Два), четыре (Четыре)

Раз, раз, раз (Раз), два (Два), четыре (Четыре)

Раз, раз, раз (Раз), два (Два), четыре (Четыре)

Раз, два, три, четыре, пять, шесть

[Переход: Соня]

Раз, два, три, четыре, пять, шесть

Раз, два, три, четыре, пять, шесть

Раз, два, три, четыре, пять, шесть

Раз, два, три, четыре, пять, шесть

[Припев: Вместе и отдельно Соня]

Раз, раз

Раз (Раз), два (Два), четыре (Четыре)

Раз, раз, раз (Раз), два (Два), четыре (Четыре)

Раз, раз, раз (Раз), два (Два), четыре (Четыре)

Раз, два, три, четыре, пять, шесть

Раз, раз

Раз (Раз), два (Два), четыре (Четыре)

Раз, раз, раз (Раз), два (Два), четыре (Четыре)

Раз, раз, раз (Раз), два (Два), четыре (Четыре)

Раз, два, три, четыре, пять, шесть

Раз, раз