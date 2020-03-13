2020-03-13T11:46:15+03:00
В мире

В Карибском море остановлен лайнер из-за коронавируса

У четверых заболевших моряков подозревают смертоносную инфекцию [видео]
Мария БЕРК
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В этот раз коронавирус подозревают у экипажа круизного судна Costa Magica.В этот раз коронавирус подозревают у экипажа круизного судна Costa Magica.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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После истории с многодневным карантином на борту круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии под подозрением оказался еще один корабль. В этот раз коронавирус подозревают у экипажа круизного судна Costa Magica, находящегося в южной части Карибского моря.

Корабль с самого начала стали преследовать неприятности. Costa Magica отправился в круиз 5 марта. Но ни одно государство не разрешало ему причалить. Исключением стал остров Сен-Мартен. Всему виной стали четыре моряка, которые жаловались на плохое самочувствие и температуру. В итоге, они оказались в корабельной санчасти с предварительным диагнозом - грипп.

Но, как известно, симптомы гриппа очень похожи на симптомы, характерные коронавирусу COVID-2019. Поэтому власти Гваделупы решили перестраховаться: они остановили судно в шести километрах от берега и отправили на борт врачей. Есть подозрение, что заболевшие моряки за время плавания могли заразить и пассажиров. Поэтому медики взяли анализы у всех, кто в данный момент присутствует на судне.

В Карибском море остановлен лайнер из-за коронавируса .

На борту Costa Magica находится более 2300 человек. Из них - более 20 россиян, жители Москвы, Петербурга и Ижевска. Власти Гваделупы планировали начать эвакуацию с борта круизного лайнера в ближайшие 24-48 часов. Спасательные службы думают, что спецоперация будет проходить в течение нескольких дней.

Панические настроения стали нарастать среди круизников практически сразу - как только судно не пустили в первый порт. 11 марта пассажиры забили тревогу и потребовали, чтобы им позволили покинуть борт «чумного корабля».

12 марта в сети появилось видео, на котором один из членов экипажа объявляет собравшимся пассажирам, что судно заправлено топливом и отправляется в Европу. Цель - вернуть на родину итальянских пассажиров. Якобы правительство Италии потребовало от владельцев лайнера высадить своих граждан в порту Савоны. Однако пока подтверждения этой информации нет.

Коронавирус подозревают у экипажа круизного судна Costa Magica.Власти Гваделупы решили перестраховаться - остановили судно в шести километрах от берега и отправили на борт врачей

ИСТОЧНИК KP.RU

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