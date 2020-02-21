2020-02-21T16:09:28+03:00
В мире

У эвакуированного с Diamond Princess израильтянина нашли коронавирус

Пассажира круизного лайнера вернули на родину спецрейсом, а после поместили в строгий карантин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Коронавирус нашли у израильтянина с Diamond PrincessКоронавирус нашли у израильтянина с Diamond PrincessФото: REUTERS
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У одного из израильтян, эвакуированных на родину с круизного лайнера Diamond Princess в Японии в ночь на пятницу, 21 февраля, подтверждено заражение китайским коронавирусом. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Мужчина прилетел в Израиль специальным рейсом вместе с 11 другими соотечественниками, которые в отличие от него были признаны здоровыми. Экспертиза проводилась в центральной лаборатории министерства здравоохранения.

Вне зависимости от того, есть у эвакуированных пассажиров лайнера коронавирус или нет, все они будут помещены в двухнедельный карантин в больнице Шеба – Тель Хашомер. Граждан держат в изолированных палатах под постоянным наблюдением врачей, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что ранее в Японии скончались два зараженных коронавирусом пассажира лайнера Diamond Princess. Также заболевание было диагностировано у нескольких россиян.

Карта распространения коронавируса

В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

ИСТОЧНИК KP.RU

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