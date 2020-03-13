Коронавирус в Израиле: отменили Пурим, иностранцам запретили въезд, а врачам — выезд из страны

В еврейском государстве заболевших сравнительно немного (на конец февраля — 109 человек). Но власти готовятся к худшему, полностью отрезают страну от внешнего мира. Словно в фильме о зомби.

Закрыты погранпереходы с соседними государствами, отменены большинство авиарейсов за рубеж, иностранцам массово отказывают во въезде. А собственные граждане, прибывшие из-за границы (из ЛЮБОЙ страны!) автоматически отправляются в 14-дневный карантин.

В четверг глава правительства Биньямин Нетанияху отменил все занятия в школах и вузах. Все больше компаний отправляют сотрудников работать из дома.

На бытовом уровне паники не наблюдается… ну, почти. На мою подругу- башкирку в общественных местах косятся. Монголоидный тип лица заставляет людей сторониться, пропуская её без очереди. Девушка быстро смекнула, что к чему, и оттягивается по полной: стоить ей чихнуть (намеренно) — везде дают зеленый свет.

Oтменены большинство авиарейсовФото: REUTERS

В городских автобусах передние ряды возле водителя обтянуты желтой лентой. Чтобы защитить его от заражения. По этой же причине вход в автобусы теперь — через заднюю дверь. При этом валидирование билета — по-прежнему у передней, рядом с водителем. Но к нему же нельзя! Чем многие пользуются, ездят бесплатно.

Магазины опустели, отменяются театральные постановки и любые массовые мероприятия. Включая даже — впервые в истории государства! — еврейский праздник Пурим.

Всем медработникам предписано не покидать страну: в случае пандемии каждый врач на вес золота.

Сильнее всего пострадал туризм. Ещё недавно власти рапортовали о рекордном числе иностранных курортников, посетивших страну — 4,55 млн за прошлый год. Многие на энтузиазме вложились в расширение бизнеса, заточенного на туристов. А теперь — курортный сезон сорван, до 100 отелей уже закрылись. Одни — временно, отправив в неоплачиваемый отпуск сотрудников. Другие, из-за невозможности покрыть аренду, — навсегда.

— Март и апрель — почти пик сезона. Но сегодня большинство бронирований отменены, — рассказывает мой друг Шими Марголис, управляющий гостиницей в поселении Инбар в Галилее. — Иностранцы были вынуждены отменить свои путешествия в Израиль, и в ближайшие месяц-два их попросту не будет. Что же касается граждан Израиля, то они пока приезжают, но в незначительных количествах. Всё из страха подцепить «корону». Хотя, по чесноку, риски выше в большом городе, чем в гостинице на природе.

Минздрав Израиля решил прекратить и медицинский туризм (хотя тот приносит стране десятки миллионов долларов в год). Мол, медперсонал должен быть готов принять тысячи граждан Израиля в случае пандемии.

Пурим - один из главных еврейских праздниковФото: REUTERS

А многие из «медтуристов» — онкобольные. Для них прерывание запланированного лечения или наблюдения у лечащего врача — не только нарушение медицинской этики, но и угроза для жизни.

— Со своими пациентами я останусь на связи даже по телефону и интернету, буду делать все зависящее для их выздоровления, — обещает Виктор Леви, главврач клиники медицинского туризма в Тель-Авиве.

Самые большие проблемы — у Минобороны. Генералы плохо понимают, что делать, если эпидемия придет в воинские части. Там же общие казармы, как и в России. Карантин затруднителен, для этого нет условий. Один заболевший в казарме солдат может заразить сотню.

Возможно, примут решение о полной изоляции военнослужащих — отменят отпуска и увольнительные. Попросту закрыв всех на базах. Впрочем, сразу вопрос: а как быть с офицерами, которые живут на городских квартирах и ходят оттуда на службу? Наоборот, отправить всех в увольнение? А кто тогда командовать будет, если вдруг война?

Вот так и живём.

А, ещё контролёры из автобусов пропали. Боятся.

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